美軍宣布海外軍售將打97折 台灣能否受惠？

美國陸軍所使用的M1A2坦克，據傳我國國防部已準備向美方提案採購。（圖/美國陸軍）

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中時電子報

據美國防衛新聞（Defense News）報導，為搶佔更寬廣的各國武器市場，美軍國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）宣布，從今年6月1日起，將給予透過海外軍購系統（Foreign Military Sales system）採買武器的海外盟邦，大約3.2至3.5%不等的優惠。

從該局聲明稿得知，去年透過美國海外軍購系統採購的按鍵，總金額高達419億美元（約1.24兆台幣）。如果以3.2%的折扣來說，美軍可能會「損失」約13.4億美元（約396.9億台幣）收入、若是3.5%降價，最多將減少14.6億美元（約432.4億台幣）。

美軍麾下眾多的F-16戰機。（圖/美國空軍）

安全合作局局長庫伯中將（Charles Hooper）表示，「這項變革，將能立即對海外顧客受惠，得到實質意義上的折扣。當然，除了戰機等實質武器設備外，包含智庫文件、後勤服務、軍事訓練等，都能算在折扣範圍之內。」

面對美軍釋出軍售折扣，也讓外界好奇，正評估向美國採購M1A2戰車（M1 Abrams）、引進國艦國造關鍵技術與零件的我國國防部，或是傳聞中的F-16V（F-16 Viper）或F-35戰機（F-35 Lightning II），是否也能適用折扣條款，替我國國庫省下一筆可觀的經費，這勢必將成為未來各方關注的國防焦點之一。

(中時電子報)

文章來源：US makes it cheaper for foreign nations to buy American weapons

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