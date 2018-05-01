「拔管」怒潮湧基隆　台大校友繫黃絲帶抗議

2018年05月01日 12:23 中時 張穎齊

教育部「拔管」延燒，基隆市多名台大校友及教育界人士今（1）日上午齊聚在海洋廣場，除了在欄杆上繫上黃絲帶哀悼「學術自主已死」之外，也一同杯葛蔡政府以政治力染指校園。（翻攝自臉書基隆KMT）

教育部「拔管」延燒，基隆市多名台大校友及教育界人士今（1）日上午在海洋廣場欄杆上繫上黃絲帶，哀悼「學術自主已死」。（張穎齊攝）

教育部「拔管」延燒，基隆市多名台大校友及教育界人士今（1）日上午在海洋廣場欄杆上繫上黃絲帶，哀悼「學術自主已死」。（張穎齊攝）

「拔管」延燒！教育部日前強硬駁回管中閔獲選台大校長人事案，引發眾怒，國民黨基市長參選人謝立功、基市議員呂美玲等多名台大校友於今（1）日上午9時許，在基隆港海洋廣場進行抗議，並在欄杆上繫上黃絲帶，哀悼大學學術自主「已死」，眾人齊呼「捍衛學術自主、還我純淨校園！」群情激昂。

「政治力不要介入校園！」基隆市多名台大校友與教育界人士在海洋廣場表達強烈憤慨，痛批「拔管案」是蔡政府戕害教育界的政治手段，不尊重校園自治，並呼籲大家一起聲援台大、清大及全國教育總會聯合會，為了台灣長遠教育的發展及孩子的未來，捍衛民主自由。

台大國家發展研究所法學博士畢業的謝立功表示，民進黨用政治手段介入台大校長遴選，已違反全世界尊重校園自治的潮流，並說明即使過去國民黨執政時期，也不會因為有校長是傾向民進黨而執意換掉，痛批民進黨「所謂轉型正義有這樣的正義嗎？民進黨都是在做退步的事，總統蔡英文應該好好深思！」

台大法律系畢業的呂美玲則說，此次號召大家一同來聲援台大學術自由，身為台灣頭的基隆也一起響應，要求政府不要再用不當的政治力侵入校園，請還給民眾一個純淨的教育空間，為了學術自由，防止蔡政府繼續蠻橫，希望大家支持三不運動「不接受，不忍受，不配合」。

呂美玲也痛批，從現在起到教育部長吳茂昆撤職查辦前，她對於基隆市任何來自教育部涉及意識形態洗腦教育的不當預算，一律杯葛，並要求市府刪除其它涉及政治與美化市長個人的宣傳預算，以嚴防蔡政府的黑手玷汙基隆孩子的教育環境，懇請各界一同支持、守護。

(中時 )