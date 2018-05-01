棒毆電擊凌虐15小時棄屍 男子判刑20年確定

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35歲男子許家瑋，不滿劉姓友人誣指他是賊，偷走鑽錶和現金共200萬財物，前年8月把劉騙出來後，夥同友人強押劉上車，以電擊棒、鋁棒痛毆凌虐15小時致死，棄屍桃園龍潭乳姑山草叢，2天後向警方自首，案經最高法院駁回上訴，依殺人等罪判許家瑋有期徒刑20年確定。

許男不滿綽號「小武」的22歲劉姓友人在外放話，害他被別人誤會是竊賊，請來女性友人，假藉要買毒品誘騙劉出來，2016年8月21日晚間11點多劉赴約後，許即持鋁棒痛毆，隨即和高姓友人強押劉上車，載往山區拷問。

許男不滿意劉的回答，把他強拖下車，持鋁棒持續痛毆，接著載往楊梅一間摩鐵持續凌虐，甚至拿出電擊棒電擊，直到劉奄奄一息才罷手，隔天下午退房時，要把劉男扛上車後才發現，早已沒有氣息，隨即載往乳姑山棄屍草叢裡，逃亡2天後才向警方自首。

許矢口否認殺人，氣憤說是氣劉亂講話才會教訓他，還強調只有打劉肚子跟手腳，劉男頭部傷勢，是因從摩鐵搬運上車途中，高姓友人一時鬆脫，害劉男後腦杓敲到階梯好幾下所致，但解剖報告顯示，劉男前、後腦杓都有遭重擊的痕跡，戳破許的謊言，且許男自承鋁棒痛打劉70幾下、電擊棒也有40多下。

最高法院認為許都鎖定劉的頭和腹部致命位置毆打，確有殺人意圖，犯後又飾詞狡辯，還棄屍荒郊野外，1 日駁回上訴，依妨害自由、殺人、等罪判刑20年確定。

(中時 )

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