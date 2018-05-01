白吃白喝惹怨遭PO網 男自投羅網遭逮

白吃白喝惹怨遭PO網，男自投羅網遭逮 。(郭韋綺翻攝)

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白吃白喝惹怨遭PO網，男自投羅網遭逮 。(郭韋綺翻攝)
白吃白喝惹怨遭PO網，男自投羅網遭逮 。(郭韋綺翻攝)

高雄市湖內區26歲洪姓男子在路竹、湖內及台南市區吃霸王餐不付錢，到處白吃白喝惹怨，不少店家PO網撻伐並列入黑名單，也被警方盯上，未料洪男日前捲入債務糾紛到警局報案，被眼尖員警當場逮捕，自投羅網，全案依詐欺罪函送偵辦。

警方調查，日前湖內區受害店家因不滿洪男來店消費一堆東西未付錢還欺騙他們要回家拿，氣得上網將店內監視器影像公布在臉書社團「湖內人大小事」，希望揪出這名吃霸王餐劣男。

警方關注該則PO文，也很重視這類案件，擴大偵辦、全面清查轄區所有店家後，受害店家竟高達20餘家，宣導提醒店家不要輕易受騙，若有發現洪男要立即與派出所聯繫時。沒想到，洪男因與邵姓男子債務糾紛到派出所報案，自投羅網。

警方表示，洪男從去年5月底就開始在湖內、路竹甚至嘉南藥理大學附近等地區各店家吃霸王餐，每次都以，吃飽後忘記帶錢、先回家拿等等再來付的手法，利用店家對人的信用感來達成目的，慢慢地食髓知味，所以不停重複地以同樣手法犯案。

洪男遭警方告知涉嫌詐欺案時，臉上表情錯愕，晴天霹靂，起初矢口否認犯行、企圖脫罪，直到警方出示他白吃白喝遭人PO上網的影片及照片，他才乖乖認罪。

(中時 )

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