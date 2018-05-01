接見吉里巴斯大使 蔡英文：倍感支持力量

2018年05月01日 12:45 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天上午接見友邦吉里巴斯大使游黛姤，由於正逢我國與多明尼加斷交，蔡英文告知游黛姤指出，為了維護國家的主權與尊嚴，我們今日宣布終止與多明尼加共和國的外交關係，「在這裡看到游黛姤大使，我們也倍感友邦的支持力量」。

尼加拉瓜與大陸建交，我國隨即宣布與尼國斷交，蔡英文總統今天上午接見吉里巴斯共和國駐台大使游黛姤，除感謝吉里巴斯對我國的支持，並針對多明尼加共和國決定終止與我外交關係做出回應。

蔡英文致詞時表示，五年前的這個時候，游黛姤大使來台擔任吉里巴斯首任駐台大使，為兩國邦誼開啟了新的篇章。現在，游黛姤結束階段性任務，即將返國。她很高興代表台灣，在總統府跟大使話別。

她感謝游黛姤過去五年來，在外交事務上的貢獻。認為台灣和吉里巴斯兩國，不論是政府或民間，都展開了更頻繁的交流和更深入的合作。對多明尼加共和國決定終止與我國外交關係，蔡英文說，「在這裡看到游黛姤大使，我們也倍感友邦的支持力量」。

蔡英文表示，對島嶼國家吉里巴斯而言，交通運輸格外重要。去（2017）年第一艘由台灣廠商建造的平底運輸船，就是在游黛姤的積極奔走下，順利運抵吉里巴斯，開始航行。

她說，游黛姤是太平洋友邦中，資歷最深的大使，在台北外交圈的好人緣眾所皆知。由於游黛姤的協助，讓台灣跟太平洋國家使節的互動，更加密切順暢。她期待大使返國後，能帶著對台灣的深刻了解，繼續促進兩國邦誼的發展。

談及台巴關係，蔡英文表示，台灣和吉里巴斯同屬太平洋國家，在醫療、教育及交通等各領域之議題，都會秉持「踏實外交，互惠互助」的精神，依循聯合國永續發展目標（SDGs）的方向，為彼此的永續發展持續努力。

(工商 )