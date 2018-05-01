玄奘大學十年培育 88名心理師、149名社工師

2018年05月01日 12:47 中時 林怡宣

玄奘大學應用心理學系不僅是國內極少數同時培育諮商與臨床心理師的系所外，每年平均約有8名學生考取諮商心理師，表現甚是優異。今年臨床心理師第一次考試錄取5名更超越過去成績，佔全國總錄取人數近一成。

玄奘大學應用心理學系系主任陳建安表示，國內外正蓬勃發展矯正心理治療與評鑑專業，而玄奘大學有全國心理系唯一的司法犯罪心理領域，這跨域學習特色讓訓練出來的心理師，在未來職涯上更寬廣、更有競爭力。

該系已具備臨床心理師證照的34位系友幾乎都任職在國內大型醫院精神心智科、療養院及心衛中心等，也有繼續深造就讀台大臨床所博士班。臨床組畢業生考照率高達75%，遠高於近三年全國平均63%錄取率，成績優異。近三年也有28名通過高考諮商心理師，讓本系成為培育國內心理師重要搖籃之一。

玄大社會工作學系是桃竹苗地區綜合大學中唯一的社會工作系所，近年來積極輔導學生參加高考社會工作師考試，在難度頗高的考試中，近10年來共培育出149名社工師，平均每年都有15名畢業生考取，表現優異。

校方為學子設立許多專業課程，如組成心理病理與衡鑑讀書會、安排與開設機構兼職與全職實習、客觀結構式臨床技能測驗（OSCE，Objective Structured Clinical Examination）等，都獲得學生廣大迴響。剛考上諮商心理師的黃同學表示:「系上的每一專業課程所培養的理論與實務能力，對於我來說都是缺一不可，更是讓我在考照準備的過程中具備更完善與專業判斷的思維」。

玄奘大學社工系系主任林勝偉指出，未來十年社會工作的職缺只會是有增無減。無論是政府部門、民間社會福利機構、醫療機構、以及迅速成長的高齡服務產業，勢必有大量社工職務的需求。

因此，玄奘社工系致力推動證照輔導課程、工作坊、建置數位教材等，更在社會工作管理、社區照顧、家庭與兒少等專業領域有完備課程與專業師資，也培養出具有更寛廣視野與職場競爭力的社工員與社工師。

(中時 )