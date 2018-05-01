封神榜公仔坐鎮 西岐城籃球場吸睛

大甲區長劉來旺打造一座西岐城籃球場，封神榜多尊Q版公仔現身神話城牆上。（陳淑娥攝）

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這座西岐城可是一處籃球場，由封神榜靈魂人物姜太公坐鎮。（陳淑娥攝）

封神榜走進大甲！大甲有許多里名和路名，像是西岐、太白、武曲、文曲等，都和封神榜人物或地名一樣，區長劉來旺靈機一動，將籃球場打造成一座迷你西岐城門，在靈魂人物姜太公坐鎮下，多尊Q版公仔現身神話城牆上，甫完工已吸引許多眼尖民眾搶先打卡。

西岐城門位於順帆路上，由運籌帷幄的姜太公坐鎮城門，城牆兩邊有多尊封神榜人物，分別是太乙真人、土行孫、李靖及黃飛虎、太上老君、雷震子Q版公仔，活靈活現的傳神表情，更賦予整座城牆生命力。

走進城門，映入眼簾是一座全新的籃球場，兩面標準尺寸籃球場，並於球場周邊架設安全圍網、防止冬季強風防風圍網與夜間照明，場內有多面彩繪牆，大甲名產芋頭、奶油酥餅、藺草及青蔥全入畫，還有栩栩如生的藺草阿嬤在編織。

劉來旺表示，大甲許多里名及路名，像西岐、太白、福德、武曲、文曲、渭水、龍泉及建興等，都和封神榜人物或地名一樣，1年多前計畫蓋一座西岐城，礙於經費無著落難產，在歷經努力下終於誕生。

劉來旺說，西岐城籃球場日前甫完工，尚未完成驗收，不對外開放，不過，這座西岐城門運用城牆、城門主體，融入封神演義人物公仔，Q版造型受到老少的喜愛，未演先轟動，已吸引許多眼尖民眾拍照打卡，未來將在各里陸續打造大型神話公仔，以促進大甲觀光發展。

(中時 )

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