不一樣餡餅會爆漿 邊吃邊吸汁才過癮

2018年05月01日 13:02 中時 陳淑娥

不一樣餡餅會爆漿，飽滿的湯汁令人口水直流。（陳淑娥攝）

謝登富與父母一起經營不一樣餡餅店，提供多元的產品滿足大眾。（陳淑娥攝）

不一樣餡餅會爆漿，可搭配店內熬煮的特色飲品享用。（陳淑娥攝）

私房家常料理牛腩飯是謝媽媽親手料理。（陳淑娥攝）

私房家常料理豬腩飯是謝媽媽親手烹煮。（陳淑娥攝）

直樸仙草甘茶採用小農種植的紅骨仙草熬煮，完全無糖絕對清涼解渴。（陳淑娥攝）

台中大雅區「不一樣餡餅」真的不一樣！不管牛肉、豬肉或泡菜豬肉餡餅，全部都會爆漿，饕客得邊吃邊吸汁才過癮，還有季節限定餡餅，每個都是現點現包；老闆謝登貴說，由於常有公司大量訂購致忙不過來，購買前最好先來電詢問，以免抱憾而歸。

「還有沒有餡餅？」入門顧客得先問這一句！「不一樣餡餅」小攤車原本位於頂好超市旁，每逢傍晚總是大排長龍，餡餅都是點了才現包現炸，但饕客為了滿足口腹之慾，花上幾分鐘等待也甘之如飴，有人一買就是十幾個，有人造訪多次始終買不到。

「不一樣餡餅」有4種口味，包括牛肉、豬肉、泡菜豬肉及韭菜餡餅，選用多汁的肉質，搭配洋蔥或青蔥或泡菜，更採用國產優質麵粉製成麵皮，在謝爸爸的巧手下迅速將餡料包覆，再交由謝媽媽炸到酥脆裝袋；還有可遇不可求的季節限定餡餅，獨特的泰式綠咖哩口味更是捉住饕客的味蕾。

哇！餡餅會爆漿耶！慕名嘗鮮的黃小姐咬了一口立馬噴汁，驚訝的說，酥脆的薄外皮，包了好多內餡，尤其是飽滿的湯汁，每個餡餅大約有20至30cc不等，更是令人垂涎三尺，她趁熱趕緊邊吃邊吸汁，不讓美味的湯汁流到袋底可惜了。

謝登貴表示，「不一樣餡餅」為提供更多元產品，去年底搬到大華國中附近的學府路成立店面，除了熱門的中式餡餅外，另推出西式檸檬蛋塔，再搭配特色飲品洛神烏梅汁、古早味冬瓜檸檬、直樸仙草甘茶，還有私房家常料理牛腩飯、豬腩飯供選擇，以滿足更多消費大眾，歡迎舊雨新知購買前先致電，以免買不到而撲空。

店家資訊：

住址：台中市大雅區學府路52號

電話及LINE：0971-255219

價格：牛肉、豬肉及泡菜豬肉餡餅一個40元；韭菜餡餅25元

營業時間：周一至周五11：00至18：30（周六不定休、周日公休，可外送）

(中時 )