消防署拒給改善期程 消防員不滿拉扯江濟人

2018年05月01日 12:50 中時 邱琮皓

消防署副署長江濟人出面回應，允諾會修法、但卻未說明修法期程。（邱琮皓攝）

桃園平鎮敬鵬大火奪走5名警消、2名移工性命，基層消防員組織「消防員工作權益促進會」今上午前往內政部門口抗議，並要求消防署儘速改善，「資訊不揭露、消防不搶救」，而內政部則派出消防署副署長江濟人出面，但江未能允諾改善期程、不肯鬆口修法時間，引發消防員不滿，在江離開陳情現場時，一度引發拉扯，期盼消防署可以給個答案再離開。

「國家要我們進入火場、卻連一個給我們後退的機會都沒有。」消防員工作權益促進會秘書長朱智宇更難掩激動情緒，他說，「為什麼連一個具體的修法時程都沒有？要如何跟那五個殉職的家屬說，你兒子的死，不會白費？」

消防員工作權益促進會提出三點訴求，包括消防署應監督桃園市政府消防局召開調查檢討會議，並開放基層消防員組織「消防員工作權益促進會」參與；應修法要求雇主應於火災現場主動通報危險物品分佈，並協助救災人員搜救，否則應課以刑責，且消防隊得據此拒絕入室搜救；立即推動修法開放消防員組織工會。

江濟人回應，消防員工作權益促進會提出，雇主應於現場提供第一線完整化學品配置資料等訴求，消防署表示贊同、未來修法也會朝這方向進行，「不會只依靠修法、不會只依靠業者本著良心提供這資料，現階段要做的就是把政府相關部門，消防只管公共危險物品、毒性化學物質是環保署管、大樓結構是建管管，現行資料都有資訊系統，我們會在最短時間內整合相關資訊」。

江濟人指出，環保署近期成立的化學局，正在籌備化學資料庫「化學雲」，消防署也會跟他銜接，作為第一時間現場救災的搶救參考資訊。但被問到修法時程，江濟人認為這牽涉太多機關，很難認定出時間點。

在修法之前，一線消防員該如何面對未知的火場、該如何救災，江濟人表示，未提供化學品災害資訊的，署內認為應該用「防禦式」的災害處理，現階段，資訊沒有揭露給一線前，消防署建議同仁參考化災處理原則，搶救對、比搶救快重要，現場情況在可以比較受控制後，在進入搶救。

但如果遇到有民眾受困，消防員到底是否該進入未知火場，江濟人說，火災現場千奇百怪，「我們尊重現場救災指揮官所做的判斷、也尊重消防同仁、指揮官的決定」。

朱智宇質疑，「每一次我們都在內政部、消防署，甚至是總統府前面，但制度沒有辦法保障我們弟兄可以平安從火場回來」，但想繼續追問修法時程，江濟人始終避答，江在回答完相關問題後，便調頭就離開，現場陳情消防員、相關民眾一湧而上，企圖攔下江濟人給個答案，但最後仍被現場警員隔開。

另外，桃園市市長鄭文燦上午宣布火災調查會議會以公開方式進行，把問題攤在陽光下，讓調查嚴謹周延，消防員權益促進會可派人參與。鄭強調，目前政府列管的各類工廠危險物品管制清單，涵蓋面有所不足處應該重新檢討擴大。包括毒化物、危險物品及易燃物品，都應該納入，儲存在工廠的確切位置也應該清楚標明，同時也允諾將與消防署研議成立特種消防隊，並強化消防員在面對複合式災害的特種消防救災訓練。

(中時 )