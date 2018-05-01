魔高一丈 夾娃娃商品藏鐵塊 消保官提醒注意陷阱

2018年05月01日 12:34 中時 張理國

夾娃娃機大發利市，但魔鬼藏在細節裡，消保官王德明提醒消費者，部分業者會在夾娃娃商品盒中加裝鐵塊阻礙取物，有些業者在天車上動手腳，或把洞口刻意加高，讓消費者取物有困難，消費者消費時要注意有無這些小陷阱。

消保處稽查26家夾娃娃商店，除了7家業者未辦理商業登記外，主要問題都在夾娃娃機的機檯內部，王德明說，本次稽查有三大重點，一是機檯是夾娃娃機還是賭博機具，業者要說清楚，不說清楚小朋友或青少年去玩，會不會養成賭博習慣；二是有沒有違規商品在內，或者該分級未分級，業者應標示幾歲兒童適用；最後則是商品安全部分，這次發現許多商品未經標準檢驗局檢驗通過，家長拿給小朋友，其中是否有塑化劑，是否有甲荃等物品存在，可能造成兒童身心損害，場主都要顧及。

王德明特別指出，這次稽查發現部分業者在夾娃娃商品盒中加裝鐵塊，當場已要求除去，因為經濟部商業司規定，選物販賣機中不得有加裝鐵塊阻礙取物，如有則違反規定，將以「非選物販賣機方式處理」，稽查還發現，有些業者在天車上動手腳，有些是把商品掉出的洞口加高，讓消費者取物有困難，消費者消費時應該要注意有無這些小陷阱，不要去消費。

王德明說，夾娃娃機內部商品標示如果不合規定，可依商品標示法罰2萬到20萬罰鍰，檯主也要注意，陳列的商品如果是逃避檢測，可罰20萬到200萬罰鍰，產品本身安全性不合規定可依商品檢驗法罰20到200萬罰鍰，未送經濟部評鑑機台，目前沒有罰則規定。

(中時 )