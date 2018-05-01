宜蘭縣政開講3.0 聚焦種樹與治水

宜蘭縣代理縣長陳金德將針對縣內233個村里辦理座談，並聚焦種樹與治水議題。（李忠一攝）

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宜蘭縣代理縣長陳金德針對各鄉鎮市公所、農漁會舉辦縣政開講後，今天（1日）縣務會議中，陳金德將對縣內233個村里舉辦數十場座談，「縣政開講3.0」會聚焦種樹與治水議題。

宜蘭縣政府計畫將宜蘭運動公園等地的黑板樹移植改種苦楝樹，但出現反彈聲音，陳金德說，移植宜蘭、羅東運動公園的黑板樹有經過仔細討論、現場了解，並提出移植計畫改種苦楝，他在運動公園運動時也聽到民眾的不同意見，種什麼好？種什麼不好？不能以少數或個人意見為主。

他指出，233個村里座談，可2、3個村里聯合辦理，如果透過村里座談讓大家來表達宜蘭種什麼樹，從座談中挑選出適合宜蘭、大家都接受的樹種。陳金德舉例說，日本的賞櫻是從幾百年就開始，不是現在就賞櫻。

陳金德強調，種樹作為宜蘭的百年大計，不能漫無目標，必須有策略地種樹。他一直想像，宜蘭能因大量種植苦楝，春天成了紫色世界，時間可能需要50年，但「沒有啟動永遠達不到。」

陳金德表示，村里最了解哪裡會淹水，每個小地方的水網、排水設施的增設等，也是要多聽基層的聲音，治水議題也是村里座談的主題。

他表示，每個人有各自的感情與嗜好，他都會尊重，移植黑板樹的問題會由第三方來辦理公共論壇。

(中時 )

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