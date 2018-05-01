與老公進行「成人對話」 李蒨蓉：難怪我看起這麼bitch

2018年05月01日 12:57 中時電子報 蘇士亨

藝人李蒨蓉14年前奉子成婚，嫁給邁群集團執行長李德立，貴婦般生活令外界稱羨，日前她自曝有段時間和老公就像「陌生人」，引起網友議論，不過近期與老公似乎又有點摩擦，讓她趁著勞動節休假，讓夫妻倆進行「成人對話」。

李蒨蓉與網友分享如何經營家庭。(圖/本報系資料照)

李蒨蓉透露近日對老公行徑有些感冒，想藉此來場嚴肅的「成人對話」，此外也強調夫妻間的問題，有些不合適在孩子面前溝通，尤其離異夫妻更不該在小孩面前數落對方，她舉例自己來自單親家庭，自幼就被母親扶養長大，被「洗腦」生父行徑有多惡劣，從高中時期便逐漸被影響，當時為了獲勝可說是不擇手段，求的就是不想被人瞧不起，因此進入演藝圈之後，給人印象就是「臭臉腦搞」，甚至自嘲「難怪以前看起來那麼bitch」，直到信仰上帝後，才開始學會原諒釋懷，才理解都是上一代恩怨，提到經營夫妻課題，她表示另一半若不是最好的傾吐對象，這段婚姻關係恐怕會亮起紅燈，需要立馬急救處理，否則卡在心裡不願說出口，會讓夫妻芥蒂越來越深，等到負面情緒排山倒海而來，家裡恐怕將淪為戰場，最後更再三提醒「婚姻是需要經營的，道理知道，做不到都是空」。

對於常被問到「阿帕契」事件是否毀了未來?她表示這都是世俗想法，因為若沒讓她狠狠跌落谷底，至今可能仍是「自以為是、高高在上，心裡怕得要死的臭臉蓉」，另外更表示從小就要對孩子實行愛的教育，即便有想嚼舌根的八卦，想要抱怨的鳥事，得學著不在孩子面前數落他人，才能保住孩子清潔的心，畢竟「孩子不是報復的籌碼，更不是用來攻擊他人的武器」。

(中時電子報)