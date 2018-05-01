五一勞工大遊行 勞團喊加薪1成、廢勞基法

2018年05月01日 12:59 中時 洪安怡 、 陳怡誠

今年五一勞動節大遊行，勞工團體從台北市凱達格蘭大道繞行至立法院。(陳怡誠攝)

近日工殤事件頻傳，勞權問題再度躍上版面，今年五一勞動節大遊行預計以基本工資調漲至28k，反對《勞基法》修惡等6大主訴求，預計從台北市凱達格蘭大道繞行至立法院，主辦方初步估計將有上萬人參與。

此次遊行主題共有6大訴求，包含一、公投護勞權！還七天國假，反過勞修惡！制定防災假！二、基本工資一次漲足28,000元！各業工人爭取每年加薪10%！三、勞保年金維持現制！反對血汗長照！四、公共服務應以人民需求為目的！保障公共服務受僱者勞動權利！五、擴大工會組織率、保障工會活動權！六、監督事業單位治理，勞工董事法制化！

勞團指出，根據主計處、國發會、勞動部等相關統計，從2007至2016十年間，台灣國民生產毛額（GDP）漲幅達28%，物價指數漲幅9%，但同期間，公教調薪幅度僅6%，受僱勞工「經常性薪資」僅成長8%，因此，今年遊行主軸喊出基本工資28k，要求基本連續3年「加薪10％」來解決低薪問題。

遊行預計下午1時開始在凱道集結，下午2時從凱道出發，繞行公園路、襄陽路、館前街、開封街一段、博愛路、忠孝西路一段、公園路、青島西路、中山南路，終點在立法院集結行動，預計下午5時以前結束。

此外，勞團已正式發動2項「勞權公投」，包含要求廢除《勞基法》改惡版本，並返還七天國定假日；公投案已通過中選會第一階段審查，目前正在台各地進行大規模連署，距離目標門檻28萬約仍有23萬的門檻。

(中時 )