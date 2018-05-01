13歲天才鋼琴家林灝維 有個不一樣的星媽

2018年05月01日 13:19 中時 趙靜瑜

剪著超短西瓜皮，演奏禮服穿起來總顯大一號，但絲毫無損13歲小小鋼琴家林灝維的才華洋溢。為去年從200位參賽者中脫穎而出，13歲鋼琴家林灝維拿到第四屆丹麥奧胡斯國際鋼琴大賽第二名，年底還拿到首屆「國際台北大師鋼琴藝術節」之「超級新星協奏曲選拔比賽」優勝。明(2)日他將與台北愛樂青年管弦樂團合作協奏曲，也準備年底將舉辦獨奏會。

林灝維前景無限，但他卻選擇了就讀一般國中普通班。林灝維母親簡德蘭說，他不希望自己的中學生涯只有練琴一途，「至於家長如我，也不知道音樂是不是一條值得走的路。」林灝維目前就讀中正國中一年級，沒有選擇師大附中而選擇了普通中學，林灝維對於未來仍不確定。

過去的星媽總是小心翼翼保護著自己的音樂天才寶貝，其他的事情都不會沒關係，只要練好音樂就可以，也因此很多音樂家長大之後只有琴藝，只在乎名，卻沒有進入社會的能力，心態反而扭曲。身為台灣超級新星林灝維的母親，刻意和兒子剪一樣超短劉海的簡德蘭只想要兒子「開心作自己」。

「家族從來沒有人學音樂，灝維也曾經有機會讀音樂班，但尊重林灝維的意願，堅持讀普通學校，就是希望未來仍有除了鋼琴之外的一條路可以走。」簡德蘭說，這次開音樂會，簡德蘭就覺得壓力很大，「作為一個母親，我一直覺得他是業餘不是專業，我沒有訓練過他彈琴的表情，彈琴的動作、台風、我只希望他做自己，想練就練，想調皮就調皮、想說什麼就說什麼、說真心話，和同學好好相處，做一個有人緣的小孩。」

簡德蘭說，「灝維頂多再可愛2年，人長大了，顧忌自然變多，現在的無厘頭，以後就會慢慢消失，我希望他能夠保有這份純真。」關心兒子的感受，簡德蘭的思維已經超越了過去的星媽等級。

明晚的音樂會，是去年年底國際台北大師鋼琴藝術節比賽的「禮物」，音樂會聚集三位令人矚目的新秀熊仟怡、黃羿和林灝維，平均年僅16歲。大師藝術執行長暨藝術總監為鋼琴家嚴俊傑表示，「透過鋼琴藝術節，希望讓更多青年鋼琴家被看到，也能夠讓臺灣在國際上、古典樂壇上被全世界看到。」

除了林灝維之外，來自馬來西亞的熊仟怡，音樂富含豐沛情感與表現張力，曾榮獲多座國際鋼琴大賽，演奏足跡從亞洲到歐洲，為馬來西亞最值得期待的青年鋼琴家；她將演奏貝多芬《第三號鋼琴協奏曲》，演繹作品中的氣勢與洋溢的情感。

目前就讀台南藝術大學七年一貫制學士班的黃羿，蟬聯兩年河合之友38、39屆全國鋼琴大賽國中音樂班組冠軍，104學年度全國學生音樂比賽國中A組特優第一名；他帶來的是蕭邦：《第二號鋼琴協奏曲》，以高度技巧傳達出蕭邦如詩的抒情性格。

台北愛樂青年管弦樂團與大師藝術共同主辦《超級新星&台北愛樂青年管弦樂團-國際台北大師鋼琴藝術節》音樂會，邀請台北市立國樂團團長鄭立彬擔任客席指揮。音樂會將於5月2日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )