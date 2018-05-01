管案無政治力介入？台大自主聯盟痛批：顏色決定一切

台灣大學師生今中午在傅鐘前舉行國際記者會，政治系教授、台大自主聯盟成員蘇宏達砲轟，政府如今的做為，只會讓台灣社會成為顏色決定一切。(圖/中時電子報 臉書直播畫面)

友善列印
中時電子報
陳怡如、、中時/
校友手拿看板到場聲援。（趙雙傑攝）
台大師生表達捍衛大學自主的決心。（趙雙傑攝）

教育部強勢拔管引發政治干預校園的爭議，台灣大學師生今中午在傅鐘前舉行國際記者會，政治系教授、台大自主聯盟成員蘇宏達砲轟，執政者先說台大校長遴選有問題，然後要當選人管中閔證實自己無罪，但在民主國家，無罪推定是民主的基石，也是獨裁的界線，政府如今的做為，只會讓台灣社會成為顏色決定一切。

台大師生反拔管國際記者會 「五一聲明」全文看這裡

蘇宏達強調，只要是合法選出來的校長，他們都支持，如今校長遴選程序都走完了，執政者卻說有問題，要管中閔證實自己無罪，違法民主國家最基本的無罪推定原則，跨越此一界線即是獨裁。

蘇宏達痛批，一個合法當選校長的人，政府可以把他弄下來，但一個沒有任何農業專業的北農總經理吳音寧，卻可以爽領年薪250萬，這會讓學生以為，顏色可以決定你的未來，這會讓台大有一群激烈的學生，潑漆、丟糞，以求被執政者看到，進而被拉拔進菁英體系，但更多的學生不再講話，默默念書，然後離開台灣。

台大公共衛生學院兼任教授、台大校友金傳春指出，教育部長本應聆聽雙方意見，卻把大學弄成鬥爭戰場，尤其教育部有3個名額擔任遴委，質疑不知道是否徵詢過相關意見。她表示，先前曾建議教育部遴委多找候選人，卻得到「不到48小時就截期」回應，讓她痛批，吳茂昆稱台大以民粹方法選校長一事，應向遴委、台大人道歉。

(中時電子報)

台大師生反拔管國際記者會 「五一聲明」全文看這裡
「反拔管周」正式起跑！台大師生怒嗆野蠻教育部
拔管風波 陳芳明：蔡總統最大功勞 就是創史上最大藍綠對決
民進黨拔管殺到見骨 黃創夏譏共產黨一定欣賞「他」
管爺教職也恐有問題？徐國勇：再追究下去會很麻煩
更多台大不服從相關新聞看這裡
連三周農藥超標　好市多15噸藍莓… 玉世家「道法自然」玉雕 案上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。