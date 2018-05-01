管案無政治力介入？台大自主聯盟痛批：顏色決定一切

2018年05月01日 13:13 中時電子報 簡怡欣 、中時/ 趙雙傑 陳怡如、、中時/

校友手拿看板到場聲援。（趙雙傑攝）

台大師生表達捍衛大學自主的決心。（趙雙傑攝）

教育部強勢拔管引發政治干預校園的爭議，台灣大學師生今中午在傅鐘前舉行國際記者會，政治系教授、台大自主聯盟成員蘇宏達砲轟，執政者先說台大校長遴選有問題，然後要當選人管中閔證實自己無罪，但在民主國家，無罪推定是民主的基石，也是獨裁的界線，政府如今的做為，只會讓台灣社會成為顏色決定一切。

蘇宏達強調，只要是合法選出來的校長，他們都支持，如今校長遴選程序都走完了，執政者卻說有問題，要管中閔證實自己無罪，違法民主國家最基本的無罪推定原則，跨越此一界線即是獨裁。

蘇宏達痛批，一個合法當選校長的人，政府可以把他弄下來，但一個沒有任何農業專業的北農總經理吳音寧，卻可以爽領年薪250萬，這會讓學生以為，顏色可以決定你的未來，這會讓台大有一群激烈的學生，潑漆、丟糞，以求被執政者看到，進而被拉拔進菁英體系，但更多的學生不再講話，默默念書，然後離開台灣。

台大公共衛生學院兼任教授、台大校友金傳春指出，教育部長本應聆聽雙方意見，卻把大學弄成鬥爭戰場，尤其教育部有3個名額擔任遴委，質疑不知道是否徵詢過相關意見。她表示，先前曾建議教育部遴委多找候選人，卻得到「不到48小時就截期」回應，讓她痛批，吳茂昆稱台大以民粹方法選校長一事，應向遴委、台大人道歉。

(中時電子報)