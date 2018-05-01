台灣再丟多明尼加 陸媒：離零邦交又進一步

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針對多明尼加1日宣布與大陸建交，與台灣斷交，大陸《環球時報》發表社評稱，這是蔡政府上台後，丟掉的第三個邦交國，完全可以預期，就這麼與大陸僵持下去，台灣外交最終將被窒息，變成零邦交國。蔡政府為其推行的激進路線付出了代價。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》1日刊登社評「台灣丟多明尼加，離零邦交又進一步」指出，多明尼加是台灣丟掉的第三個「邦交國」，今年初台灣剛給多明尼加援助了90輛軍用悍馬車，並且答應再提供兩架直升機，但後者還是跑掉了。

評論稱，有分析指，多明尼加與北京建交的直接原因是該國想要成為安理會非常任理事國，但中國如果不同意，此事斷成不了，所以多國下了棄台的決心。加上大陸已是世界第二大經濟體，又是安理會常任理事國，世界上所有大國和絕大多數主權國家都與北京建交。這個時候做台灣的「邦交國」，等於是向世界宣佈自己是非正常國家，又窮又沒出息，貪圖台灣給的那點援助。

評論指出，大陸現在不同以往，已是國際政治巨人，台灣在北京面前形同一個小矮子，完全失去了招架之力。完全可以預期，就這麼與大陸僵持下去，台灣外交最終將被窒息，變成零邦交國。

評論稱，對不承認「九二共識」和一中原則的台當局，北京就是要毫不留情的進行外交絞殺，讓後者明白所謂台灣的「主權獨立」究竟有多荒唐。台灣是中國不可分割的一部分，也是北京必將收回治權的一個地區。

評論強調，「台獨」是一條走不通的路，任何勢力推動「台獨」都意味著逆水行舟，與歷史大勢較勁。台灣在一個小圈子裡一時的得勢不會是穩固的，從長久看，自取其辱是輕的，遭到實質的嚴厲懲罰將是越來越大的現實風險。

(中時 )

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