畜牧廢水變黃金 台中輔導8畜牧業「沼液沼渣」水稻施肥

2018年05月01日 14:06 中時 陳世宗

高登畜牧場利用管線，將經過處理的沼液沼渣輸送至農田施灌。（陳世宗翻攝）.

畜牧廢水也可變黃金！台中市政府環保局推動「沼液沼渣作為農田肥分使用」，目前已有8家畜牧業者成功將「沼液沼渣」施灌於水稻田，不但為農民省下每年135萬元的肥料費用；也幫畜牧業者節省將近30萬元的水汙費，有效降低河川汙染，開創畜牧業、食安、農業、環境四贏局面。

環保局長白智榮說，養豬場是許多人避之唯恐不及的擾鄰設施，排泄物廢水處理與排放也是養殖戶頭痛的問題。環保局利用排泄物廢水妥善處理後，轉化為有機「沼液沼渣」，可於農田澆灌施肥，減少化肥使用，不僅減少畜牧廢水汙染河川，也可促使資源再利用。

環保局表示，目前全市申請行政院農委會核准的8家畜牧場，總飼養豬隻約3500頭、牛隻約300頭，農田施灌面積約21公頃；配合一期稻作春耕時期，業者將妥善處理過的「沼液沼渣」施灌於水稻田，稻作生長狀況良好，部分面積則種植蔬菜，也綠意盎然。

根據統計，申請核准澆灌的農民主要種植稻米、果樹以及狼尾草，每年核准最大施灌量達2萬5,000公噸，不僅可為畜牧業者節省約30萬元水汙費，農民也可節省約135萬元化學肥料費用。更重要的，每年可減少排泄物有機物約153公噸及216公噸懸浮固體排入河川，有效降低河川汙染負荷量。

白智榮指出，為鼓勵更多畜牧場業者及農民響應，環保局今年派專人全程免費輔導撰寫「沼液沼渣肥分使用計畫書」，並協助檢測沼液沼渣成分及土壤與地下水品質等事宜，歡迎列管畜牧業加入翻轉畜牧廢水行列，達到「田肥水清」的永續環境目標。

(中時 )