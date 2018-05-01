敬鵬大火救錯棟？ 消防署長挺副署長：一開始資訊不清楚

2018年05月01日 13:57 中時 郭建伸

敬鵬大火造成5警消殉職、2警消重傷，外界質疑「救錯棟」；消防署副署長江濟人昨強調沒有救錯棟，但移工被發現的位置是在二廠，罹難的消防員卻是在三廠，被外界質疑狀況外。對此，消防署長陳文龍說，如果用結果論來看，移工確實不在三廠，但消防員一開始資訊不清楚，且三廠起初傳出有人受困並起火冒煙，仍不認同外界「救錯棟」的說法。

不過由於江濟人昨稱移工是陳屍在敬鵬三廠，但被發現的地方明顯是二廠，陳文龍則替江緩頰，表示江可能一時口誤說錯。

陳文龍今陪同內政部長葉俊榮出席「國土計畫法」記者會，但因日前敬鵬大火造成多起消防員罹難，外界仍將焦點放在火災事後檢討。

陳文龍說，罹難的消防員晚上9點半到現場後，發現三廠的5樓有冒煙，並傳出有人受困，於是就先從三廠的1樓進入；後來才通報移工是住在二廠的4樓，由於二廠、三廠是連通的，且一開始傳出的訊息是三廠有人受困，不能說這是錯，因為一開始資訊不清楚，「沒有救錯棟的問題，因為三廠有起火，也傳出有人受困」。

陳文龍強調，如果用結果論來看，移工確實不在三廠，但消防員一開始資訊不清楚，但三廠確實已經起火冒煙，還是要進入救災。

由於消防員工作權益促進會今上午在內政部外呼籲，應修法讓業者主動通報火場內危險物品分布資訊，並開放警消組工會，避免憾事再發生。

對此，陳文龍說，救災一定是先確保自己安全後才救人，如果事故現場都沒有人，而且又很危險，消防員當然可以不必衝火場，現場指揮官可自行調度；消防員組工會牽涉到勞動法規，權責不在消防署，且消防署一直樂觀其成。

此外，桃園市消防局長胡英達昨為敬鵬大火造成消防員罹難請辭下台，外界關心是否有進一波究責名單。陳文龍說，胡英達的請辭屬於地方自治事項，不屬於中央權責。不過他也替胡緩頰，表示雖然這次造成不幸傷亡，但他上月去桃園時，胡英達有向他展示新屋火災後的搶救改進，他認為胡在救災指揮做很多努力。

(中時 )