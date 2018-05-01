郵局女員工被辱罵難堪字眼 主管竟要求她向奧客道歉

一名男子疑似過號爭議，對郵局女員工辱罵，中華郵政表示，若牽扯訴訟會協助員工。（翻攝網路）

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中時

日前一名到郵局辦郵務業務男子，疑似因為過號爭議，對中華郵政一女員工大聲辱罵「破麻」、「是不是董事長女兒或小三」，事後調解卻被主管請到櫃台內當貴賓。讓該名女員工氣不過，上網PO文，「我到底為什麼要被這樣對待」。中華郵政表示，女員工已向男子提告，若涉及訴訟，總公司會提供必要協助。

該名女員工表示自己是在儲匯、郵務業務窗口，可同時處理兩個業務，當時因為要辦郵務的只有1人，要辦儲匯的人數有10人較多，因此從郵務業務切換為儲匯業務。男子認為是女員工針對性故意過號，痛罵「破麻」、「坐在這裡幹嘛」，引起其他民眾注意，並拿起手機錄影、錄音，後來有人報案，警察也到郵局查看。

女員工PO文指稱，事發隔天，郵局主管請男子到郵局櫃台內，自己則被告知要在旁聆聽，並要回答「是是是，抱歉，下次改進」，但男子一直不斷用言語挑釁、開黃腔，讓女員工感到很害怕，「有想過我前一天被他罵成那樣，我根本不想再看到他嗎」。認為就連保戶要跟經理說話都要隔著玻璃，到底為什麼要像狗一樣服侍他，更說男子局裡大家都認識，因為每次不順他意就發火，甚至主管自己也跟他起過爭執，當時男子還揚言要尾隨我們主管回家，但主管卻說「他上次也講講而已」，難不成要出事才處理？

中華郵政表示，該名員工已向該顧客提告，這名顧客願意道歉，基本上窗口和顧客有爭執，主管應要排解紛爭，以總公司立場，若牽涉訴訟，總公司會協助員工。

(中時 )

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