五一勞動節 台中市長林佳龍強調市府努力保障勞工權益

2018年05月01日 14:07 中時 陳世宗

今日是五一勞動節，台中市長林佳龍在臉書向辛苦的勞工表達關心，強調每位勞工都是社會運轉不可或缺的角色，市府會努力做好勞資關係的中介角色，保障勞工權益。林佳龍表示，每位勞工都是社會運轉不可或缺的角色；政府必須在勞資關係中做好中介與溝通，協助雙方意見交換，並促進勞動條件保障。

林佳龍指出，為提升勞動條件，市府近年來也加強與5大工會合作，推動職安訓練、職場安全檢查等服務，讓雇主負起社會責任，給勞工更好的環境。與2014年相比，今年台中市職安訓練活動從34場增為86場；推動「工安卡」認證也有2萬303人取得；營造、製造業的勞檢，也從1983場次增至2348場次。

勞工局長黃荷婷說，因應勞基法修法，市府勞動環境輔導採宣導與檢查並重策略，培訓52位具律師或調解委員身分的種子人員，輔導事業單位成立勞資會議，健全勞資協商機制；並提供客製化入廠輔導及舉行勞基法修法宣導會，讓各事業單位更瞭解修法內容，解答疑問。

勞工局也提供「勞動權益通APP」、0800-666-160免付費員工無憂專線，由專業人員傾聽勞工的壓力，提供最好的諮詢服務。針對高工時及高風險行業則加強勞動檢查，督促違法事業改善，維護勞工權益，106年度勞檢共計4,858場次。為化解勞資糾紛，勞工局提供勞資爭議調解，包括在地調解、多元化律師諮詢、弱勢勞工調解代理人等多元服務；去年迄今已藉此替2,554位勞工爭取權益達1億5313萬元。

勞工局協助勞工緊急危難時度過難關，105年起提高「勞工權益基金」預算至每年2,800萬元，提供「勞工權益涉訟補助」及「職業災害勞工慰助、生活及子女就學補助」等協助；針對弱勢勞工部分，另推動「弱勢勞工住屋修繕」補助計畫，針對居住環境具有急迫安全上疑慮的勞工，結合社會力量改善住屋設施。

台中市移工數10萬1619人，全國第二多。勞工局推動編製國際移工生活溝通字卡書、開辦國際移工國語文班、東協廣場建置三大服務中心等措施，希望持續建置友善、多元包容工作環境。

勞工局強調，依據行政院主計總處統計，台中市106年失業率3.7％，連續2年六都最低；青年族群15-24及25-29歲失業率分別為11.4％及6.2％，六都排名分別第二及第三；中高齡族群失業率平均為1.9％，六都第二。未來將持續健全就業環境，讓台中成為更友善的宜居城市。

(中時 )