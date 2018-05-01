影》生涯前七年黯淡 他飆本季聯盟最速火球

2018年05月01日 14:22 中時電子報 蔡銘仁

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Tayron Guerrero throws a pitch to Pedro Florimon that is clocked at 102 mph in the top of the 8th inning (00:16)



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開季至今，紅雀的席克斯(Jordan Hicks)的101.6英里速球，居球速榜龍頭近一個月，不過，這寶座可要換人坐了！馬林魚今(1日)8比4擊敗費城人，後援投手葛雷洛(Tayron Guerrero)催出時速101.8英里(約163.8公里)火球，一舉改寫本季最快球速紀錄。

此役馬林魚打爆賽揚強投艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，前5局打完，取得6比4領先。而馬林魚先發史崔利(Dan Straily)僅投4局退場，不過牛棚穩住戰局，4名投手輪番上陣，隨後5個半局力保不失，順利守住勝果。

葛雷洛擔任第3名中繼，8上登板投球，先抓到2出局後，對決佛洛瑞蒙(Pedro Florimon)又取得2好球；此時，葛雷洛奮力一催，投完球後腳順勢向左側擺動，球雖投得太內側，被判定是壞球，不過卻讓人眼睛為之一亮，因為轉播單位球速欄，跳出102英里的數字！

自查普曼(Aroldis Chapman)出現後，球速榜上龍頭鮮少換人，今年則是由席克斯獨占鰲頭。葛雷洛這球被測出102英里，官方顯示為101.8英里，比席克斯今年寫下的紀錄，多了0.2英里，躍居本季最速火球男。最後葛雷洛用一記外角二縫線速球，K掉佛洛瑞蒙完成任務。

27歲的葛雷洛球速飛快，但今年只是他第二個大聯盟賽季；他生涯2010年從教士起步，花了七年時間，到2016年才首登大聯盟，且投1場就回小聯盟。葛雷洛的問題在於控球不穩，2011年在新人聯盟時，平均每9局投出6.4次三振，卻有多達11次保送。

葛雷洛前年離開教士，去年加入馬林魚體系，整年都在小聯盟遊走；今年獲機會，至今出賽14場，戰績0勝1敗、自責分率4.73，平均每9局送出6.1次保送，雖還是偏多，不過能飆出16.9次三振，稍稍彌補控球不好的缺點，也讓他生涯首度在大聯盟開季。

(中時電子報)