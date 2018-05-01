台大師生怒吼：台大校長台大選 籲台大人共赴校難

2018年05月01日 14:59 中時 林志成

「台大校長、台大選」、「捍衛校園民住，政府勿伸髒手」，教育部「拔管」，台大人發出怒吼，他們今天中午在校園傅鐘前召開國際記者會號召全校師生、全球校友共赴校難，一起反抗教育部違法亂政，堅持大學自主。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，教育部不但不承認，還對台大多所刁難，進行為期3個多月的「卡管」後，在4月27日「拔管」，駁回管中閔的當選資格，引發台大師生的憤怒。

由4000多位台大師生校友共同發起的台大大學自主聯盟，今天中午12點30分在綁滿黃絲帶的台大傅鐘前舉行國際記者會，呼籲台大人共赴校難，抵抗教育部的黑手。

台大自主聯盟由兩位女學生宣讀「為自由，為法治，衛時代價值」的五一聲明說：「大學自治的制度根基正搖搖欲墜，我們有責任，也有義務將它扶正。我們肯定會遭遇阻撓，碰上困難，但台大90年來的傳統，難道我們忍心看她毀於一旦。」

台大自主聯盟提出四點要求，一、教育部必須終止3個月來蠻橫荒唐的違法脫序舉措，立即依法發聘；二、賴揆公開道歉，並依法追究相關失職人員；三、台大校長遴選會不得重啟遴選作業程序；四、每一個有風骨的知識份子皆應拒絕參與二次遴選。

這次活動的發起人、台大政治系教授蘇宏達說，去年國內學測頂標生到上海交大就讀有100多人，今年增加到800多人；去年頂標生到上海交大就讀有80人，今年則有500多人。他上周看到這樣的數據，淚流滿面，教育部如果再用不正當的手段干預台大，台大能跟國際競爭嗎？

發起黃絲帶活動的台大中文系學生蕭智鈞說，他們在傅鐘周圍綁上黃絲帶，要表達的是「還我校長，拒絕教育部不當干預大學自主」，但不歡迎有任何有政治色彩的標語出現，他痛斥那些以藍綠來區分你我的職業學生「是垃圾」。

台大國發所碩士生李成蔭表示，台大校長遴選委員會選出管中閔為新校長後，教育部應依法聘任，但卻不這麼做，反而不斷非法干預，這樣破壞法治，不僅是在汙辱台大，也是在汙辱教育部自己及整個台灣。

台大師生在5月4日將發起「新五四運動」，當天下午4時至4時21分罷課21分鐘，所有人在傅鐘集合。台大自主聯盟也呼籲台大人在5月12日上午9時返校參加「台大返校日：共赴校難」活動，為校務會議代表加油，決定台大未來要怎麼走下去。

(中時 )