勞動節送兩利多 蔡英文推提高工資友善環境

2018年05月01日 14:09 工商 崔慈悌

今天是勞動節，蔡英文總統承諾，到今年年底勞檢人力一定會補足1千人且會繼續增加，未來也將推動兩大重點工作：提高基本工資、為勞工創造更好的工作環境，她也會請勞動部務必持續強化勞資的協商機制，鼓勵企業分享利潤給勞工。

今天是勞動節，蔡英文總統今天上午接見「107年度全國模範勞工及眷屬」，她說，最近我們開始「5加2產業創新」的系列行程，產業創新是提升勞動條件最根本的方法。產業創新為勞工創造優質工作，勞工在崗位上打拚，帶動國家成長，就是我們現在的台灣。

蔡英文指出，過去兩年的台灣，勞動議題雖然帶來一些紛擾，但整體而言，仍有些階段性的成果。例如，我們兩度調升基本薪資，增加幅度將近百分之十；透過七休一入法、加班費加成等做法，落實週休二日；增加新進人員的特休假，讓很多年輕勞工受惠。

她承諾，到今年年底，勞檢人力一定會補足一千人，且會繼續增加，她也會請勞動部務必持續強化勞資的協商機制，鼓勵企業分享利潤給勞工。

蔡英文指出，過去一年，台灣的經濟表現相當亮眼。出口總額是歷年第二高，失業率降到17年來的最低點。初步的成果是後續努力的基礎。

她說，未來政府也將持續推動兩個方面的重點工作。第一，在提高基本工資方面，政府部門帶頭加薪後，我們還會持續推出具體的加薪對策，鼓勵企業給員工加薪。我們會努力，讓每一位辛苦打拚的勞工朋友，都能共享經濟成長的果實，落實創新、就業、分配的經濟發展目標。

第二，我們要繼續為勞工朋友創造更好的工作環境。從職場安全、工作保障，到勞動條件和勞資關係，各方面都要不斷提升。蔡英文強調，這個部分，勞動部長許銘春的表現有目共睹。「我們常在電視上看到許部長帶隊勞檢」，要確實執法，勞動基準法才能真正保障勞工。「我支持大家，也請大家繼續努力。」

蔡英文表示，她了解勞工朋友們對政府的期待，她要請大家相信，穩健前進，合作雙贏，台灣一定會成為勞資共好的友善就業國家。「這個願景，我們一定要一起來實現。」

(工商 )