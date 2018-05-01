陸最美隊長惠若琪出嫁 與先生親親放閃成嬌點

惠若琪和老公楊臻博親親秀恩愛。（圖/惠若琪微博）

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中時電子報

據新華社報導，大陸前女子排球國家隊隊長、帶領對岸搶下里約奧運（Rio Olympic）金牌的惠若琪，於昨日在北京出嫁，嫁給相識多年的藥劑學家男友楊臻博，正式成為人妻。婚禮的現場，除了由大陸女排4名主力球員袁心玥、丁霞、陳展和許若亞組成的「最高伴娘團」護送外，她的恩師郎平，也從寧波北上見證愛徒的終身大事。

看見惠若琪出嫁，致詞時又熱淚盈眶的郎平表示，「送上我的祝福，我們又少了一個隊長。」與老師緊緊抱在一起的惠若琪，也與好姊妹們合唱一首朋友，詮釋了曾經並肩作戰的姐妹情深。有趣的是，身高190公分的惠若琪，為照顧略矮於她的丈夫，婚紗照拍攝時並沒有穿上高跟鞋。

惠若琪美麗的大紅嫁衣。（圖/惠若琪微博）

惠若琪（圖中央）與4名女排主力隊員的「最高伴娘團」合影。（圖/惠若琪微博）

被粉絲稱為「美女隊長」的惠若琪，父親惠飛當年也是學校排球隊長，父母本不希望女兒走職業運動員的路，但她的堅持，讓因排球結識的父母最後也轉向支持她。中學時期考入排球強校的南京市第二十九中學，繼續排球的專業訓練。因為必須經常離校練習與賽，但她依然提前取得筆記和課堂資料，利用賽間空閒唸書，在有限的時間下她依然維持全班第一的成績。

惠若琪與教練郎平情同母女。(圖/新華社)

父母本為了讓她知難而退，訂下三年內進國家隊否則退出的目標。但她意志堅定的持續努力，於15歲時入選省隊，其後憑藉聯賽中的出色表現，在16歲首度入選2007年的中國女排集訓大名單，用不到一年的時間完成三連跳，更成為郎平教練倚重的隊長。最終在今年奧林匹克運動會奪得女排金牌，讓父母刮目相看！

參加平昌冬奧觀看比賽的惠若琪。（圖/惠若琪微博）

作為大陸女排明星級的人物，惠若琪也大方在個人微博公開自己的紅色嫁衣，以及和老公楊臻博親親秀恩愛的照片，都讓不少粉絲羨慕不已，多達16萬人按讚、並紛紛留言祝福她新婚快樂，可見她在大陸體壇舉足輕重的地位。

(中時電子報)

文章來源：中國女排前隊長惠若琪在京舉辦婚禮

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