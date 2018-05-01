萬惡「毒」為首！老毒蟲嘆難戒 遭逮感謝警

48歲邱男30多歲染上毒癮，因吸毒大部分時間在牢裡度過，日前遭員警逮捕，事後還傳送簡訊向承辦員警致謝，有戒毒的機會。（張妍溱翻攝）

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邱男因吸毒遭員警逮捕，事後還傳送簡訊向承辦員警致謝，有戒毒的機會。（張妍溱翻攝）

「戒不掉！」48歲邱男30多歲染上毒癮，因吸毒大部分時間在牢裡度過竟還不知悔改，日前遭台中市警三分局合作派出所員警逮捕，事後傳送簡訊向承辦員警致謝，他戒毒多次因熬不過毒癮及朋友邀毒趴破戒，薪水全花在毒品上，感謝警方給他重新改過的機會。警訊後將邱依毒品危害防制條例移送。

員警當時盤查販毒網絡下游的邱姓毒蟲，見邱因長期施用毒品臉色相當渾暗，邱男向警方表示，自己吸毒10多年；當天疑似施打海洛因毒品，員警在其身上起出1包海洛因（含袋重1．88克）及注射針筒，邱男立即感謝警察給他戒毒的機會。

根據警方調查，邱男平日擔任臨時工，收入極為不穩定，每次一領到薪資即立刻「補貨」，由於他長期向桃園某販毒集團購買毒品，這次想說購買海洛因試試，花了上萬元，他自稱曾戒毒多次，但總是失敗，最後警方循線查毒在桃園邱男住處逮捕他。

邱男向警方供稱，毒品是萬惡的淵藪，因吸毒導致親朋好友都遠離他，員警在偵辦過程也苦口婆心勸他下定決心戒毒，邱男也深感懊悔，對於員警的好心相勸，事後也傳訊息道聲感謝，決心戒毒。

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(中時 )

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