驚！富士山若噴發 火山灰恐癱瘓首都圈

2018年05月01日 14:22 中時電子報 蔡萱

近日一份日本政府的報告被曝光，報告指出以活火山而知名的富士山若是噴發，火山灰會對民眾的健康、交通及電力等基礎設施造成影響，且大量降灰恐導致首都圈城市功能癱瘓，對此政府最快將於年內為首次對策制定啟動全面討論。

日本《共同社》曝光了一份政府的報告，該報告就已經沉睡百年的富士山爆發，會在首都圈落下大量的火山灰進行探討，當中指出從過去的情況推算，東京23區有可能降下1-10公分以上的火山灰，且可能持續數周。

迄今內閣府等組成的磋商會，制定了與過去發生的富士山噴發相同規模的降灰分布地圖，顯示神奈川、山梨、靜岡三縣的富士山周圍，降灰可能約達30-50公分，外圍地區則可能達2-10公分。

資料中也各國外火山受災事例為參考，認為降灰量1公分以下，會造成部分交通延誤及停止，10公分以下會造成社會經濟活動產生障礙，30公分以上則會造成這些活動幾乎不能實施。

火山灰最先影響的是航班起降、火車停駛、汽車故障和打滑事故之外，同時也會影響健康出現眼睛和支氣管異常等狀況。

接著降灰超過1公分會因輸配電網性能降低，讓大規模停電的風險增大，且供水系統因過濾裝置堵塞也將導致部分供水停止。而當降灰量達10公分以上，也讓汽車無法行駛、物資配送網斷裂的風險大增，屆時必須進行緊急除灰。

富士山在過去3200年間共發生7次大規模噴發，其中西元1707年的噴發，富士山鄰近地區降灰量超過3公尺，如今的神奈川縣的橫濱市、相模原市等地，降灰量超過10公分，東京都心附近則達4公分。

(中時電子報)