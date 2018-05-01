北檢大門驚傳暴力攻擊？演習太逼真嚇壞路人

北檢1日舉行安全演練。(陳志賢攝)

友善列印
中時
北檢1日舉行安全演練。(陳志賢攝)
北檢1日舉行安全演練。(陳志賢攝)
北檢1日舉行安全演練。(陳志賢攝)

位於博愛特區的台北地檢署大門前，1日下午突然發生一起暴力攻擊事件！連警車、救護車都趕來！結果是北檢進行年度機關安全演練，由於過程相當逼真，讓不少路過、洽公民眾誤以為真的發生事故，虛驚一場。

北檢為了因應防範當事人突發攻擊、人犯逃脫事件，要求法警上緊發條，加強機關安全維護，特別在勞動節1日下午舉行機關安全暨人犯防脫逃演練，由檢察長邢泰釗親自主持。由於這是全國檢察機關第一次進行實地安全演習，媒體也相當關注。

北檢為求演練逼真，除了在北檢博愛路大門口、採購大樓第三辦公室、北檢法警室、五樓辦公室實地演練外，並要求法警編組，擔任當事人排演可能的突發狀況，執行搜捕操練外，還準備辣椒水、盾牌等器具，並且商請中正一警分局介壽派出所、台北市立聯合醫院和平院區分別出動警備車、救護車支援。

北檢表示，今天演練的7種突發狀況，都是檢察機關可能發生的情況，分別：1.庭訊當事人遭對造當事人埋伏攻擊；2.採購大樓(北檢三辦)辦公室遭當事人闖入攻擊；3.候訊室人犯趁隙脫逃；4.提訊人犯脫逃；5.書記室辦公室遭當事人闖入攻擊；6.警備車於解送途中遭不明人士攔阻；7.執行科候訊室遭當事人親友意圖闖入攻擊。

演練時間自下午2時起至6時止，並針對今天的演練，召開檢討座談會。

(中時 )

萬惡「毒」為首！老毒蟲嘆難戒 … 手推機車躲警 少年行蹤詭異遭攔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。