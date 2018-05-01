北檢大門驚傳暴力攻擊？演習太逼真嚇壞路人

2018年05月01日 14:35 中時 陳志賢

北檢1日舉行安全演練。(陳志賢攝)

北檢1日舉行安全演練。(陳志賢攝)

北檢1日舉行安全演練。(陳志賢攝)

位於博愛特區的台北地檢署大門前，1日下午突然發生一起暴力攻擊事件！連警車、救護車都趕來！結果是北檢進行年度機關安全演練，由於過程相當逼真，讓不少路過、洽公民眾誤以為真的發生事故，虛驚一場。

北檢為了因應防範當事人突發攻擊、人犯逃脫事件，要求法警上緊發條，加強機關安全維護，特別在勞動節1日下午舉行機關安全暨人犯防脫逃演練，由檢察長邢泰釗親自主持。由於這是全國檢察機關第一次進行實地安全演習，媒體也相當關注。

北檢為求演練逼真，除了在北檢博愛路大門口、採購大樓第三辦公室、北檢法警室、五樓辦公室實地演練外，並要求法警編組，擔任當事人排演可能的突發狀況，執行搜捕操練外，還準備辣椒水、盾牌等器具，並且商請中正一警分局介壽派出所、台北市立聯合醫院和平院區分別出動警備車、救護車支援。

北檢表示，今天演練的7種突發狀況，都是檢察機關可能發生的情況，分別：1.庭訊當事人遭對造當事人埋伏攻擊；2.採購大樓(北檢三辦)辦公室遭當事人闖入攻擊；3.候訊室人犯趁隙脫逃；4.提訊人犯脫逃；5.書記室辦公室遭當事人闖入攻擊；6.警備車於解送途中遭不明人士攔阻；7.執行科候訊室遭當事人親友意圖闖入攻擊。

演練時間自下午2時起至6時止，並針對今天的演練，召開檢討座談會。

(中時 )