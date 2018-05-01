Vamos狗吠火車 徐裴翊聊棒球也要浪浪找個家

2018年05月01日 14:51 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

熱血主播徐展元抱著「小白眉」邊聊棒球。（李弘斌攝）

美女主播徐裴翊2014年與創業夥伴成立《Vamos翊起運動》頻道，首創的棒球談話性直播節目「狗吠火車」已進入第4季。而且今年的「狗吠火車」真的有狗狗！Vamos與「流浪動物之家基金會」合作，每集節目都會請來一隻該基金會救援與飼養的「浪浪」，希望替他們找到把拔和馬麻。

Vamos狗吠火車節目本季與流浪動物之家合作，每集都有待認養的流浪狗到現場。（Vamos Sports授權嵌入）

「每次一有狗狗來，大家都好興奮，因為我們團隊成員幾乎每個人都有養狗的經驗，都是愛狗人士！」徐裴翊說：「我的狗狗養在老家，是爸媽的寶貝，但在台北因為工作和空間的關係，同仁都沒辦法再多養狗了，就希望藉由節目的曝光，能讓這些浪浪找到他們的家。」

流浪動物之家基金會志工高晨鈞帶著才3個月大的「小白眉」到「狗吠火車」節目現場。（李弘斌攝）

「狗吠火車」4月30日錄本季第5集，由流浪動物之家基金會志工高晨鈞帶著才3個月大的小母狗來到現場。只見這隻活潑的小米克斯很活潑，一抵達就忙著「做記號」，愛狗朋友應該都知道她做了什麼事。不過徐裴翊和同仁不以為意，還替她取了「小白眉」的暱稱，熱血主播徐展元、愛爾達主播蔡晴景也在節目中一邊聊棒球，一邊抱著這隻小米克斯。

徐裴翊在節目開播前，忍不住拿手機替3個月大的「小白眉」照相。（李弘斌攝）

徐裴翊透露，因為旅美左投陳偉殷致力於流浪狗的公益活動，採訪過程也接觸了流浪動物之家，發現對方非常有心，幾乎是哪裡聽到有狗狗需要救援，就立刻殺到現場，但也把絕大部分心力都用在救援與照顧狗，沒有多餘力氣可以去宣傳，才想用自己的節目來幫忙。

「我們的節目叫做『狗吠火車』有狗狗真的很合適啊！」徐裴翊說：「去年我們去跟流浪動物之家洽談，真的感覺得出他們的用心，我們創辦人之一的李家梵，當時她養了10幾年的狗狗剛剛過世，去了特別感動，還當場捐款。」

「狗吠火車」節目與流浪動物之家合作，希望讓這些浪浪找到溫暖的家。（李弘斌攝）

社群網路年代，直播主拚線上觀看人數，這個數字現在對Vamos團隊來說，又賦予了另一層意義。

「上周我們上線人數破5000，我們就覺得很開心，有5000個機會可以讓這些浪浪『被看到』！」徐裴翊說，其實本季首集節目後，就獲悉的確有人因而去洽談認養，「聽說上周節目來的兩隻狗，有一隻已經找他的把拔馬麻了，雖然不知道飼主是否因為看了我們的節目直播，但總是替那隻毛小孩高興！」

(中時電子報)

「狗吠火車」來賓與觀眾在節目結束後與米克斯「小白眉」合影留念。（李弘斌攝）

徐裴翊（右）透過自家節目替流浪狗找主人，左起為來賓楊政典、蔡晴景。（李弘斌攝）