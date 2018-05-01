MLB》釀酒人左投K出新猷 教頭也看傻眼

2018年05月01日 14:50 中時電子報 蔡銘仁

釀酒人今(1日)6比5擊敗紅人，左投海德(Josh Hader)後段登板，完全接管比賽，2.2局狂飆8K，開創大聯盟歷史新頁，連總教練康索(Craig Counsell)都看傻眼，「我從沒看過這樣的表現，看著他投球，我驚訝到嘴合不起來，不知還能說什麼，變速球跟滑球都成為了武器。」

此役釀酒人7上攻得3分，取得1分領先，7下1出局後，推出海德接替投球；海德不負眾望，用37球投2.2局，面對9個人次僅投出1保送，8個出局數都靠三振取得。這在大聯盟史上，可從來沒有出現過，先前的紀錄，是洋基後援投手戴維斯(Ron Davis)3局8K。

子弟兵這樣的身手，康索也看傻眼。海德投出好表現，自己也很滿意，他距離前次出賽，已經隔了4天，有這樣的休息，是其中一個關鍵，速球也能發揮效果，搭配好球帶內外的運用，造成不少揮空。海德連同此役，開季至今11場出賽，場場後援都投出三振，K功相當了得。

「我想，今晚沒人能打中他的球。」紅人總教練瑞格曼(Jim Riggleman)也讚許海德的表現，特別提到速球的尾勁不俗，「儘管速球顯示94英里，很多人能投到這速度，但每個人尾勁不同，我想這讓打者無法確實掌握，他整個月都展現這樣的投球，很讓人印象深刻。」

(中時電子報)