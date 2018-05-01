協助燒燙醫護 竹蓮寺捐贈水療醫療設備

2018年05月01日 15:02 中時 陳育賢

為協助地方燒燙傷醫療，新竹市竹蓮寺主委修睿（左）今天捐助台大新竹分院「燒傷加護病房燒燙傷用水療室（含水療機）」相關設備1套。（陳育賢攝）

為協助地方燒燙傷醫療，新竹市竹蓮寺今天捐助台大新竹分院「燒傷加護病房燒燙傷用水療室（含水療機）」相關設備1套。（陳育賢攝）

台大醫院新竹分院燒傷中心成立於1999年，院內僅有的4床燒傷加護病房是竹苗地區的唯一，不過目前現有的燒燙傷醫療設備資源已經老舊極需更新，新竹市竹蓮寺主委許修睿獲知後，5月1日捐助100萬元予該院用以建置「燒傷加護病房燒燙傷用水療室（含水療機）」相關設備1套。

台大新竹分院長洪冠予表示，3年前即曾透過市府社會處大力捐助八仙塵爆傷者市民專款的市副議長、竹蓮寺主委許修睿，因該事件了解到新竹地區只有台大新竹分院擁有燒燙傷醫療設備，不過目前已經老舊，極需更新相關設備，因此特別捐贈設備1套。

許修睿說，希望藉由更新燒燙傷醫療相關設備，能夠造福新竹地區燒燙傷者，病患並能夠好好配合治療與復健，相信對未來所遭遇日常生活功能的問題，都能獲得具體而有效改善，減少因受傷所造成的功能障礙。

台大新竹分院燒燙傷中心主任趙崧筌指出，水療室為燒傷加護病房的重要設備之1，主要提供燒燙傷病人全身水療治療，水療治療是高成本低給付的治療服務，周邊設備環境於治療前後皆需進行清潔、消毒，以確保病人不致於受到感染。

每次治療期間需3至4名醫護人員共同協助病人作業，整套處理傷口過程需長達1至2小時，水療治療後，另外還需要1至2小時為病人執行換藥及傷口包紮處置，耗時耗力，對醫病雙方都是一大挑戰。

新採購的水療床不同於之前固定式的水療床，整體重量更輕便且利於移動，有利於減少多次移動病人所造成的傷口疼痛。此外，新水療床的高度可以調整，對於每次動輒耗時1至2小時的水療時間，工作人員可以將床調控至適度的高度，更有利於安全照護姿勢，並減少長時間彎腰工作可能使醫護人員產生下背痛。

(中時 )