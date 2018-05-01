協助燒燙醫護 竹蓮寺捐贈水療醫療設備

為協助地方燒燙傷醫療，新竹市竹蓮寺今天捐助台大新竹分院「燒傷加護病房燒燙傷用水療室（含水療機）」相關設備1套。（陳育賢攝）

友善列印
中時
為協助地方燒燙傷醫療，新竹市竹蓮寺主委修睿（左）今天捐助台大新竹分院「燒傷加護病房燒燙傷用水療室（含水療機）」相關設備1套。（陳育賢攝）
為協助地方燒燙傷醫療，新竹市竹蓮寺今天捐助台大新竹分院「燒傷加護病房燒燙傷用水療室（含水療機）」相關設備1套。（陳育賢攝）

台大醫院新竹分院燒傷中心成立於1999年，院內僅有的4床燒傷加護病房是竹苗地區的唯一，不過目前現有的燒燙傷醫療設備資源已經老舊極需更新，新竹市竹蓮寺主委許修睿獲知後，5月1日捐助100萬元予該院用以建置「燒傷加護病房燒燙傷用水療室（含水療機）」相關設備1套。

台大新竹分院長洪冠予表示，3年前即曾透過市府社會處大力捐助八仙塵爆傷者市民專款的市副議長、竹蓮寺主委許修睿，因該事件了解到新竹地區只有台大新竹分院擁有燒燙傷醫療設備，不過目前已經老舊，極需更新相關設備，因此特別捐贈設備1套。

許修睿說，希望藉由更新燒燙傷醫療相關設備，能夠造福新竹地區燒燙傷者，病患並能夠好好配合治療與復健，相信對未來所遭遇日常生活功能的問題，都能獲得具體而有效改善，減少因受傷所造成的功能障礙。

台大新竹分院燒燙傷中心主任趙崧筌指出，水療室為燒傷加護病房的重要設備之1，主要提供燒燙傷病人全身水療治療，水療治療是高成本低給付的治療服務，周邊設備環境於治療前後皆需進行清潔、消毒，以確保病人不致於受到感染。

每次治療期間需3至4名醫護人員共同協助病人作業，整套處理傷口過程需長達1至2小時，水療治療後，另外還需要1至2小時為病人執行換藥及傷口包紮處置，耗時耗力，對醫病雙方都是一大挑戰。

新採購的水療床不同於之前固定式的水療床，整體重量更輕便且利於移動，有利於減少多次移動病人所造成的傷口疼痛。此外，新水療床的高度可以調整，對於每次動輒耗時1至2小時的水療時間，工作人員可以將床調控至適度的高度，更有利於安全照護姿勢，並減少長時間彎腰工作可能使醫護人員產生下背痛。

(中時 )

台大師生怒吼：台大校長台大選 … 進飯店廁所要穿鞋！不只沖馬桶要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。