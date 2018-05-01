台多斷交 多明尼加仍有近千名僑民

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中時

外交部今天上午發表聲明：中國與多明尼加宣布自5月1日建交，中華民國也自即日起終止與多明尼加的外交關係，並將終止雙邊合作計畫、撤離大使館。僑務委員會表示，多明尼加現有台籍僑民約900餘人，主要集中於首都聖多明哥市及聖地牙哥市等地。台多邦交生變第一時間，僑務委員會即掌握訊息，並透過當地僑務榮譽職人員向僑界傳達關切之意，安撫僑心並穩定僑情。

據多明尼加台籍僑民反映，當地時間4月30日晚間8時左右電子媒體即以頭條方式聯播台多斷交消息，他們心中雖早有預期，但看到新聞報導後仍深感震驚與痛心。僑務委員謝政民、僑務諮詢委員張加昇及多明尼加台灣商會會長陳睖帆等多位僑領對於中國以金錢外交方式壓縮台灣的國際空間，表達嚴正譴責。

他們進一步表示，台多雖然斷交，但仍堅定支持我政府，肯定大使館所有人員的努力，面對中國的蠻橫打壓，當地榮譽職人員及台灣商會成員預訂將於當地時間5月1日早上10時前往我大使館，表達對政府之最大支持與聲援。

僑務委員會表示，斷交後之僑務工作將配合外交部整體策略，秉持國家利益，結合當地重要僑團包括多明尼加台灣商會及關懷救助協會等，持續發揮保障多國台商及僑胞權益的重要功能，穩定當地僑情。

(中時 )

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