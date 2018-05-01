2022實施全國國土計畫 農地違規工廠應優先拆除

2018年05月01日 15:03 中時 郭建伸

內政部部長葉俊榮今天則舉行記者會，說明昨天已公告的「全國國土計畫」，未來根據土地資源特性，劃設國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展等四大地區。在確保糧食安全的前提下，農地總量為74萬公頃至81萬公頃，較現行93萬公頃少，且未來縣市政府必須掌握未登記工廠資訊，擬定輔導清理計畫，避免農地上的違規工廠持續遍佈。

針對國土復育地區，內政部以「南投清境地區」為例，表示該地區目前是山坡地保育區農牧用地，又多屬山崩地滑的地質敏感區，考量災害破壞嚴重程度高，未來國土計畫將劃設為「國土保育地區」第2類，允許有條件使用，並加強建築強度、防災治理等土地利用規定，保障公共安全。

此外，為解決農地上的違規工廠問題，全國國土計畫也擬定，縣市政府必須掌握未登記工廠資訊；以彰化鹿港水五金聚落為例，在大約700公頃目前多屬特定農業區之農地上，已有約100公頃的工廠分布其中。

內政部指出，對於零星、新增之未登記工廠，應優先拆除或恢復原狀，其餘未登記工廠在安全、公平正義與合理之前提下，經評估後得將屬於農產業相關之未登記工廠，劃設為農業發展地區；然屬與工業性質與地方產業鏈相關者，得劃設為城鄉發展地區

內政部昨公布「全國國土計畫」，依法施行後4年內，各縣市政府應施行「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，各縣市政府應公告「國土功能分區」，亦即2022年5月1日前，「國土計畫法」將全面上路。

(中時 )