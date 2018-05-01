竹市掀綠計畫 樹林頭公園擴建啟用

2018年05月01日 15:39 中時 陳育賢

總面積3.4公頃的新竹市樹林頭公園擴建工程昨天完工啟用，市長林智堅（中）搶先體驗。（陳育賢攝）

新竹市政府推動「掀綠計畫」積極活化國有地，繼虎林棒球場、錦華公園、勞山新村停車場等成功案例後，佔地3.4公頃的樹林頭公園昨天也擴建完工啟用，全新的眷村橢圓廣場、無障礙生態步道、座椅等設施讓人耳目一新。

市長林智堅指出，樹林頭公園前身為空軍眷村，改建拆除時，現場遺留大量營建廢棄土、參雜礫石、磚泥塊，植栽狀況欠佳，此次擴建開創0.6公頃綠地，針對原本公園旁雜亂、生長狀況不良的樹木銀行，進行換土、護樹、移植，擴建後的樹林頭公園總面積3.4公頃，為市區再創大面積遊憩綠地空間。

林智堅說，新竹市開發早，公園綠地相對少，他上任後啟動掀綠計畫，改造許多國防部眷改土地，變身為大片綠地，陸續已完成樹林頭公園、錦華公園與停車場、虎林棒球場、勞山新村停車場等，將為新竹市創造8000坪綠地，完成後將提供市民更美好的生活環境。

他指出，樹林頭公園過去是空軍5、6、7村，原為樹木銀行，但過去缺乏妥善管理，土壤貧脊、植栽有待改善，且環境髒亂，成社區治安死角，透過掀綠計畫改建為公園，舉辦兒藝節續留下大型遊具，成為親子最愛造訪打卡的景點之1。

都市發展處處長吳堂安表示，樹林頭公園是於2017年納入掀綠計畫整理，爭取國防部支持，透過清除整理原先廢棄土石雜草、規畫排水、植栽綠美化整頓空間，設置生態人行步道、石墩座椅，打造眷村橢圓廣場。

此次擴建的亮點「眷村橢圓廣場」是由景觀設計師王玲玲以橢圓幾何元素創新發想，利用舊地形地貌手法，善用外圍的土坡營造出公園內、外的區隔，更運用生態工法、草溝排水等機制，改善長久以來的積水問題，也增設休閒座椅，讓市民朋友在散步、運動之餘，也能坐下聊聊天，享受悠閒時光。

(中時 )