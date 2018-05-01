惹到恰查某 男被逼辦百桌洗門風

2018年05月01日 15:19 中時電子報 張國欽

一名自國外留學返國的20歲男子，去年透過友人認識一位性個剽悍的張姓正妹，不料電話交談中疑似嘴賤，惹怒張女殺到男子面前痛罵一番，隔天還帶高姓乾弟弟逼出前談判，要求辦百桌洗門風道歉，並逼簽100萬元本票。

這名20多歲男子，去年5月間與友人前往台北市安和路上的一家居酒屋，酒酣耳熱之際，友人要他介紹1位美女，當下就打電話給張姓女子，並讓2人先用電話聊天。

男子疑似聊天過程中講了讓張女不舒服的話，張女覺得被用言語騷擾，氣得衝到居酒屋，見到人就劈頭痛罵，還飆出三字經，當時現場還有人幫張女助勢，認為男子侵犯張女，狠踹了男子一腳。

張女第2天還帶著高姓乾弟弟，約男子到居酒屋談判，高男見到男子就嗆聲，外面已有一批小弟，要叫小弟過來，張女則要男子擺上百桌洗門風道歉，若不擺桌可改給現金，當下逼簽100萬元本票。男子事後覺生命財產受到威脅，於是對張女與高男提出恐嚇取財告訴。

張女到案後否認恐嚇，辯稱雙方是認識多年的朋友，對方向她借了不少錢，有債務糾紛，那天在居酒屋起爭執，是因被騷擾，決定與對方劃清界線，才會請對方簽本票，要他還清欠款。

不過男子否認與張女是多年朋友，由於張女無法提出2人是交往多年朋友事證，被檢察官依涉犯恐嚇取財罪起訴。

(中時電子報)