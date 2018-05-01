惹到恰查某 男被逼辦百桌洗門風

男子疑說錯話惹怒女子，被逼辦百桌洗門風道歉。(非當事人示意圖／達志影像)

友善列印
中時電子報

一名自國外留學返國的20歲男子，去年透過友人認識一位性個剽悍的張姓正妹，不料電話交談中疑似嘴賤，惹怒張女殺到男子面前痛罵一番，隔天還帶高姓乾弟弟逼出前談判，要求辦百桌洗門風道歉，並逼簽100萬元本票。

這名20多歲男子，去年5月間與友人前往台北市安和路上的一家居酒屋，酒酣耳熱之際，友人要他介紹1位美女，當下就打電話給張姓女子，並讓2人先用電話聊天。

男子疑似聊天過程中講了讓張女不舒服的話，張女覺得被用言語騷擾，氣得衝到居酒屋，見到人就劈頭痛罵，還飆出三字經，當時現場還有人幫張女助勢，認為男子侵犯張女，狠踹了男子一腳。

張女第2天還帶著高姓乾弟弟，約男子到居酒屋談判，高男見到男子就嗆聲，外面已有一批小弟，要叫小弟過來，張女則要男子擺上百桌洗門風道歉，若不擺桌可改給現金，當下逼簽100萬元本票。男子事後覺生命財產受到威脅，於是對張女與高男提出恐嚇取財告訴。

張女到案後否認恐嚇，辯稱雙方是認識多年的朋友，對方向她借了不少錢，有債務糾紛，那天在居酒屋起爭執，是因被騷擾，決定與對方劃清界線，才會請對方簽本票，要他還清欠款。

不過男子否認與張女是多年朋友，由於張女無法提出2人是交往多年朋友事證，被檢察官依涉犯恐嚇取財罪起訴。

(中時電子報)

暖警陪走2小時 成功打消老翁尋短… 小姐好正求認識！男壓力大 出怪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。