五一勞工大遊行　勞團公布5大幹話王

2018年05月01日 15:41 中時 洪安怡

今年五一勞動節大遊行預計以基本工資調漲至28k，反對《勞基法》修惡等6大主訴求，從台北市凱達格蘭大道繞行至立法院，行前主辦方更公布5大幹話王，如總統蔡英文「勞工是心中最軟的一塊」獲得幹話王冠軍。勞團初步估計，今日有上萬人參與。

遊行從下午1時開始在凱道集結，下午2時從凱道出發，繞行公園路、襄陽路、館前街、開封街一段、博愛路、忠孝西路一段、公園路、青島西路、中山南路，目前已經前進至終點立法院集結當中，預計下午5時前會結束。

行前，主辦方進行「幹話王頒獎」，公布前5名幹話王，包含立委邱議瑩說「勞團抗議都是放錄音帶」為第5名，小英後援會會長說「台灣沒有過勞死」為第4名，第3名是前勞動部長林美珠說企業會自律，第2名為行政院長賴清德的功德台灣說，第1名則為總統蔡英文說的，「勞工是心中最軟的一塊」。

此次遊行主題共有6大訴求，包含一、公投護勞權！還七天國假，反過勞修惡！制定防災假！二、基本工資一次漲足28,000元！各業工人爭取每年加薪10%！三、勞保年金維持現制！反對血汗長照！四、公共服務應以人民需求為目的！保障公共服務受僱者勞動權利！五、擴大工會組織率、保障工會活動權！六、監督事業單位治理，勞工董事法制化！

(中時 )