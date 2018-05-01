民進黨執政「台獨」將成真？陸網友預測下個和台斷交國家是...

2018年05月01日 15:31 中時電子報 陳怡文

多明尼加與台灣斷交，如今我邦交國由原本的20國，減少為19國，臉書社團「鳳凰花護民主市政監督聯盟」諷刺原來民進黨搞台獨，是把台灣越搞越孤獨？另外，大陸網友也在《天涯》論壇發文「大膽預測下一個和台灣斷交的國家：巴拉圭」。

大陸網友貼出新聞報導，內文提到，根據巴拉圭工業部表示，巴拉圭對中國出口大豆，雖然兩國「尚未建交」。主因是中美貿易戰導致，由於大豆是美國出口到中國最多的農產品，為反制美國，中國對美進口大豆加徵25％關稅，目前高達300萬噸大豆受波及。

中國不買美國大豆而轉向巴拉圭購買，但雙方「尚未建交」，巴拉圭是通過阿根廷或烏拉圭對中國出口大豆。這也讓大陸網友預測，巴拉圭是下一個和台灣斷交的國家。

◎ 蔡英文總統任內斷交邦交國↓

聖多美普林西比 2016年12月21日斷交

巴拿馬 2017年6月13日斷交

多明尼加 2018年5月1日斷交

◎ 目前19個邦交國↓

亞太地區：

吉里巴斯Kiribati

馬紹爾群島Republic of the Marshall Islands

諾魯共和國Nauru

帛琉共和國Republic of Palau

索羅門群島Solomon Islands

吐瓦魯國Tuvalu

非洲地區：

布吉納法索Burkina Faso

史瓦濟蘭Kingdom of Swaziland

歐洲地區：

教廷

拉丁美洲及加勒比海地區：

貝里斯Belize

薩爾瓦多the Republic of El Salvador

瓜地馬拉Guatemala

海地the Republic of Haiti

宏都拉斯Honduras

尼加拉瓜the Republic of Nicaragua

巴拉圭Paraguay

聖克里斯多福及尼維斯The Federation of Saint Christopher and Nevis

聖露西亞St. Lucia

聖文森Saint Vincent and the Grenadines

(中時電子報)