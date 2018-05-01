小姐好正求認識！男壓力大 出怪招搭訕2女GG了

2018年05月01日 15:34 中時 王己由

患有亞斯伯格症的戴姓男子，因從事餐飲工作自覺壓力大，竟岀怪招隨機要找異性攀談，好尋求慰藉；女生如果拒絕，就擋人去路，前後兩名女子被搭訕擋路，氣得提吿。台北地方法院審理後，依兩個強制罪判戴拘役90日，可易科罰金9萬元。

檢方起訴，去年6月29日晚上9時30分，戴在台北市1家美妝店前，自陳姓女子左後方攀抓她的左肩膀及上臂稱「小姐，我覺得妳很有氣質，可以認識妳嗎？」，被陳女當面斥責，戴就近身阻擋陳女去向，並且用力拍、抓陳女手臂與肩膀，妨害陳女行動自由5至6分鐘。

同年7月5日晚上9時35分許，戴在捷運公館站自後方拍何姓女子肩膀，然後說「小姐妳很漂亮，想要認識妳」，何女婉拒。戴就大聲咆哮要何女道歉不成，持續碰觸何女左肩、左上臂，阻擋去向，何女逃往捷運站內向保全人員求助，戴才知難而退。

北院審理時，戴辯稱他向陳女問路，但對方態度惡劣、他用手輕觸對方肩膀，「我當時是以長輩身分去糾正對方的錯誤」。他還說「這是社會給予管教晚輩的權利，國小課本都有寫。」搭訕何女部分，戴則辯稱，「她穿著暴露，我是出於善意過去關心保護她」，並表示很遺憾未能使何女了解，才造成不必要困擾，否認阻擋何女去路。

不過，法官根據路邊監視器，認定戴說詞不能信，確實涉及妨害2女的行動自由，觸犯強制罪，每罪各判拘役50日，合併執行90日，可易科罰金。

(中時 )