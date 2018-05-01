和解跡象又一樁 見證南北韓冷戰設施走入歷史

南韓士兵今(1日)拆除位在朝鮮半島非軍事區附近，為宣傳廣播設置的擴音器(圗/路透)

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中時電子報

為落實兩韓高峰會27日簽署的「板門店宣言」，南韓國防部今(1日)拆除兩韓邊界的宣傳用喇叭。國防部消息指出，北韓似乎也在同一天開始拆除喇叭。

南北韓繼5月5日、本周六起重新統一兩韓時區，跨出象徵和解第一步後，南韓今天開始拆除見證冷戰歷史的宣傳用喇叭。根據韓聯社，南韓軍方人員表示，今天開始拆除前線區域的擴音宣傳設備，並開放媒體報導位在最前線坡州市的拆除作業。

南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩27日同意，兩韓完全終止各個面向對彼此的所有敵意行動，雙方會停止一切敵對行動並撤除相關設施和措施，包括在兩韓邊界用擴音器宣傳和散發傳單等。南韓統一部有關負責人今天也呼籲民間團體配合政府決定，停止對北韓散發傳單，但部分民間團體仍表示，將繼續散發傳單。

兩韓邊界的大聲公是見證冷戰歷史的心戰設施。心戰廣播雖屬政治作戰，但南韓的廣播內容早已不是制式地向北方狂喊統一，而是改用較為軟性的政治討論，也會廣播實用的天氣預報，甚至包括流行音樂、廣播劇等當紅的「韓流」訊息。相較之下，北韓的心戰廣播就比較老派，大部分的廣播內容都是在攻擊南韓政府與軍隊的惡行惡狀，並宣揚朝鮮人民主義共和國的光榮事蹟。隨著南北韓和解融冰，心戰相關設施，也將隨之走入歷史。

(中時電子報)

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