搶救現場資訊未明 消防署：救災同仁安全最重要

2018年05月01日 15:42 中時 邱琮皓

桃園敬鵬大火燒出消防員在化學災害搶救時，廠方提供的資訊透明度問題，消防署副署長江濟人表示，站在消防署立場，消防救災同仁的安全是最重要的，要把自己顧好，才能救其他人，也希望社會大眾能尊重消防專業，當消防員判斷冒險進入會有狀況發生時，也不要苛責。

基層消防員組織「消防員工作權益促進會」今上午前往內政部陳情，更希望消防署支持「資訊不揭露、消防不搶救」，江濟人指出，消防署針對化學災害搶救，訂有一些相關規範來提供給各地方消防局，例如在「消防機關配合執行危害性化學品災害搶救指導原則」中，行動方案內更提到危害性化學品災害處理過程，處理「對」比處理「快」重要。

江濟人解釋，一線同仁遇到沒有充分危害性化學物品資訊時，建議他們要參考這類指導原則，先搜集資訊，接著「在風險控管可以接受、現在狀況可以清楚了解」的狀況下，來判斷要冒險深入，還是採取比較防禦性的搶救，而這就要尊重第一線指揮官與現場同仁的判斷。

江濟人指出，第一線消防同仁都接受過化災搶救訓練，這些訓練包含平常要蒐集化災相關資訊，包括工廠裡面有什麼化學品，及其存放量與位置等資訊。

但如果災害發生時，一線指揮官判斷，現場風險難以掌控、無法清楚了解災害情況，消防署是否會支持指揮官不入室搶救、以防禦性方式救災。江濟人認為，指揮官接受專業訓練，對現場狀況也是最清楚的，也會評估各項危害、搶救人命或是財物，到底哪一個比較重要，由現場指揮官作出的最後判斷，「我們都尊重」。

至於是現場危害物的資訊揭露重要、還是搶救人命重要，江濟人表示，「就消防署的立場，消防救災同仁的安全最重要」，當一線判斷冒險進入、會發生狀況時，就不要苛責消防員與指揮官。

江濟人坦言，「今天可能冒了非常大的風險，卻完全救不到，或是救到的機會微乎其微、以比較防禦方式處理，也希望大眾尊重」，那也了解台灣的環境會讓第一線同仁應對處理上有所顧忌，這部分消防署了解，但仍支持消防救災同仁的安全才是重要。

(中時 )