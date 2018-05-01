蔡英文籲朝野團結對外 網友打臉「當初怎麼不是這樣說」

2018年05月01日 15:42 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

總統蔡英文出席國防安全研究院的揭牌儀式，致詞時針對多明尼加與台灣斷交強調，這是大陸對台灣的打壓，現在朝野應團結起來，一致對外。不過，網友卻拿出舊文大打蔡英文的臉，直說「當初怎麼不是這樣說」。

多明尼加與台灣斷交，蔡英文上午親自出席國防安全研究院揭牌儀式，並強調「這是北京當局對台灣再次的打壓，大家心知肚明，現在就是我們要團結的時刻，希望朝野要放下成見，一致對外」。

不過，網友在批踢踢拿出一篇2016年甘比亞與台灣斷交的文來打臉蔡英文。只見那時的民進黨大肆砲轟馬英九「活路外交」的失敗，民進黨立委羅致政更直言「台灣應要有獨立外交政策，才不用看別人臉色」。時任行政院長的張善政怒回，「520以後新政府大可以去發揮」。

底下網友也紛紛回應，「在野的時候，怎麼不這樣講，無恥」、「當初真的沒想到民進黨執政會搞成這樣」、「我還記得那時dpp整黨高潮式的批鬥馬英九，還要馬下台謝罪」、「之前說外交休克，現在就一致對外。自助餐真好吃」、「沒看過這麼智障的政黨，被自己以前的言論打趴」。還有網友直言，若真要朝野團結，那就「先讓管上任，至少表現一下想團結的誠意吧」！

(中時電子報)