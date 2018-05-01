明起小三通再升級 內政部：陸客從事馬拉松等體育活動可入境

2018年05月01日 16:16 中時 張理國

內政部長葉俊榮今日宣布，為持續促進離島地區觀光發展及增進交流便利性，自明日（5月2日）起，大陸地區人民赴小三通地區從事馬拉松、海泳及鐵人三項等體育活動均得以「小三通」旅行事由申請入境。

為刺激陸客赴小三通觀光，內政部持續簡化入境手續，葉俊榮表示，內政部近年為刺激陸客赴小三通觀光，持續簡化陸客入境手續，包含2015年開放陸客申辦小三通落地簽、2016年簡化申辦落地簽免附回程船票、去年4月至今年3月底，以為期1年的專案方式將小三通落地簽規費由新臺幣600元調降至400元。經統計專案期間，陸客以落地簽入境達4萬5902人次，與前年同期入境3萬747人次相較增長49.29%，足見前述便利措施，已具相當成效。

葉俊榮進一步指出，內政部為持續提升陸客赴小三通地區旅遊意願，今年3月31日公告再延長1年小三通落地簽規費調降至400元專案措施，期望刺激更多陸客入境，為離島地區帶來更多觀光效益。

葉俊榮也提到，為增進大陸地區人民赴小三通交流便利性，內政部持續檢討並主動盤點現行作法，於今年元旦起「簡化小三通個人旅遊申請不需檢附G簽注」、「小三通藝文商務交流審查時間由5個工作日縮短為3個工作日」，以及「放寬大陸地區人民若單純赴小三通地區從事宗教活動(例如信眾)，或是參加馬拉松非全馬以上項目、非競賽類之海泳，均得以小三通旅行事由申請。但大陸地區人民在中共黨務、軍事、行政或其他公務機關任職者，不適用之。」等小三通便利措施。這些措施實施迄今已逾3個多月，經統計今年1至3月小三通個人旅遊入境人數計1萬9313人次，與前年同期入境1萬7956人次相較，增長7.56%，已有相當成效。

此外，內政部為達成簡政便民之施政目標，在瞭解各界意見並兼顧各層面考量後，經與相關機關會商，決定自今年5月2日起，大陸地區人民至小三通地區從事馬拉松、海泳及鐵人三項等體育活動均得以小三通旅行事由申請，以期更加促進大陸地區人民赴小三通交流之便利性。但大陸地區人民在中共黨務、軍事、行政或其他公務機關任職者，以及參加涉及跨境(例如金廈泳渡)或國際運動總會授權之賽事(例如世錦賽、亞錦賽等)者，仍應申請小三通藝文商務交流事由。

(中時 )