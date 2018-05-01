腸病毒首例71型重症病例 水痘群聚增加

2018年05月01日 16:09 中時 魏怡嘉

疾管署今天公布國內新增1例腸病毒71型併發重症個案，為南部一名3歲男童，4月上旬出現發燒、嘔吐及抽搐等情形，經就醫收治住院，所幸接受治療後目前已出院，為今年首例腸病毒71型重症病例；此外，近期水痘群聚事件亦有增加的情形，呼籲家長留意學童健康情形，同時加強個人衛生習慣防護，降低感染機會。

疾管署副署長羅一鈞表示，3歲男童平時活動地以住家及幼兒園為主，潛伏期間曾有國內旅遊史，男童父親3月下旬曾有發燒及喉嚨痛症狀，其餘接觸者無疑似症狀，不排除男童因家庭接觸者或其他無症狀帶原者導致感染發病。

羅一鈞指出，去年腸病毒71型重症有2例，前年則有23例由於國內自2012年起已6年沒有重症71型百例以上的大流行，加上今年已出現13例散發性腸病毒71型輕症個案，顯示社區中持續有腸病毒71型活動，將持續監測疫情及流行病毒變化，國內上周腸病毒健保門急診就診共5032人次，較前一周上升21.5％，惟仍遠低於流行閾值。

另近期校園水痘群聚事件有增加的情形，國內上周水痘健保門診就診達873人次，較去年同期645人次高，呈上升趨勢，尤以北部和中部較明顯，主要為5到14歲兒童及青少年。羅一鈞表示，近四周共通報12起水痘群聚事件，其中11起為校園群聚，以國小通報案件最多，其次為幼兒園，呼籲學校與家長應留意學童健康情形，並落實生病不上課，防範疫情發生。

至於麻疹疫情方面，根據疾管署統計，今年國內累計24起麻疹病例，其中13人為台灣虎航麻疹群聚感染，4例為林口長庚醫院院內群聚感染；總接觸者共列8448人，其中4950人已解除追蹤，其餘最遲將追蹤到本月14日。

羅一鈞表示，虎航麻疹群聚事件本周是關鍵觀察期，會密切監測所有接觸者，如果無新增個案，將於本月7日可宣布疫情結束；至於林口長庚醫院麻疹院內群聚感染事件，則會追蹤至14日。

(中時 )