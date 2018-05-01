沙鹿港區運動公園成打卡熱點 議員籲速啟用營運

市議員楊典忠前往運動公園會勘，有民眾或坐或躺，在跑道上盡情捕捉優美畫面。（陳淑娥攝）

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沙鹿港區運動公園純色魅力未演先轟動，吸引許多年輕人搶先拍照打卡。（陳淑娥攝）

沙鹿港區運動公園去年7月完工，藍白色的建築外觀，豔橘色的溜冰場跑道十分吸睛，尚未營運卻已搶先曝光，成為IG打卡拍照的熱門景點，但想運動的居民卻望穿秋水，向民代陳情希望能早日對外開放。

市議員楊典忠表示，沙鹿港區運動公園去年底完成驗收，卻遲遲未能啟用，民眾陳先生反映稱，市區包括朝馬運動中心、北區運動中心、南屯運動中心都已竣工啟用，海線的運動公園完工9個多月了，卻還在等待，難道蓋的是蚊子館嗎？

運動局長王慶堂指出，港區運動公園委外營運招商作業正在進行中，目前也籌編經費增設空調設備，以提升廠商投資意願，預計5月辦理上網公告，若招標順利，最快可望於7月底至8月中開放營運。

沙鹿港區運動公園未演先轟動，意外成為IG打卡熱點！公園不僅有一棟3層樓的體育館，還有國際標準的滑輪溜冰場地，藍白色的建築外觀，搭配豔橘色的溜冰場跑道，吸引許多年輕人慕名造訪，「純色」魅力更是佔光手機記憶卡，更被網友喻為台中最美的運動公園。

楊典忠表示，港區運動公園規劃室內羽球場、桌球場、韻律教室、重量訓練室及戶外滑輪溜冰場等，希望市府重視海線民眾運動權益，儘速在年底前開放啟用。同時建議滯洪池與公園周邊增設涼亭及座椅，以提供安全、舒適的運動空間環境。

(中時 )

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