揮別陰森墓園形象 碧華公園換新妝

2018年05月01日 16:14 中時 譚宇哲

碧華公園整建後揮別雜亂、陰森印象，成為適合親子休憩的明亮公園。（譚宇哲攝）

三重區公所以碧華布街主題設計布牛雕塑，作為碧華公園入口意象。（譚宇哲攝）

新北市三重區碧華公園過去因長年存放納骨塔祭祀往生者，加上公園內林蔭蓊鬱，入夜後總瀰漫陰森氣息，令不少民眾卻步，三重區公所斥資1600萬元重新整頓，公園步道變得明亮暢通，還有新設的兒童遊具及人工沙坑，上周六完工啟用，讓陰森墓園搖身一變成明亮可親的親子公園。

三重碧華公園在1983年開闢動土時意外發現許多先人遺骸，據傳是早期移民時代的農業社會中，許多尚未娶妻生子的「羅漢腳」因族群械鬥、疾病等橫死街頭，成為無人祭祀的無主孤魂，為了安置這些遺骸，在地方仕紳的籌劃下，在公園內興建了水流公納骨塔，集中祭祀。

也因為土地曾是公墓，後來即便改納入納骨塔中祭祀，占地1.5公頃的碧華公園仍多了些許陰森氛圍，讓許多民眾在入夜後對公園敬而遠之。

三重區公所表示，碧華公園內樹蔭茂盛、動線設計不佳，日間常有流動攤販占據步道擺攤，大樹下涼亭也時常有民眾抽菸聚賭、酗酒喧嘩；黃昏後則成為遊民露宿的場所，加上水流公納骨塔座落其中，才會給人既雜亂又有些隱蔽陰森的距離感。

三重區長劉來通表示，前年斥資1600萬元規畫整建碧華公園，今年4月28日完工啟用，除了將公園步道、樹木及排水系統重新整理，也引進新式兒童遊具及人工沙坑，盼吸引親子族群到公園同樂，為符合社區文化意象，特別以碧華布街主題設計了三隻可愛的布牛雕塑，讓老舊陰森的公園重生成新的休憩場所。

(中時 )