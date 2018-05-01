彰化縣衛生局攜手四大醫療體系　推出免費肺癌篩檢

2018年05月01日 16:18 中時 謝瓊雲

彰化醫院（左起）、彰基、秀傳、員榮等體系和洪宗鄰醫院，合計贊助1600個免費肺癌篩檢名額。（謝瓊雲攝）

彰化縣是中部縣市空汙治理成效最好的縣市，彰化縣長魏明谷1日宣布，將由衛生局結合全縣四大醫療體系，針對居住在和美、伸港、線西或大城鄉等肺癌高風險地區，提供1600個價值7500元的免費肺癌篩檢名額，守護縣民健康。

衛生局長葉彥伯、彰基副院長周志中、秀傳副院長楊基滐、員榮體系總院長張克士、衛福部立彰化醫院院長謝文淮及洪宗鄰醫院院長洪宗鄰都出席「彰化縣低劑量電腦斷層肺癌篩檢公益方案」起跑記者會，呼籲符合資格的縣民踴躍前往各衛生所登記報名。

魏明谷表示，縣府重視空汙與PM2.5對健康危害，兩年前即率全國之先購置 肺功能篩檢巡迴車，優先供和美鎮、線西鄉、伸港鄉、彰化市與大城鄉等地兒童及成人肺功能篩檢；由於肺癌檢驗費用每次高達7500元，這次特別感謝四大體系五家醫院支持響應公益方案，總計價值1200萬元。

衛生局長葉彥伯說，凡設籍本縣55歲至74歲縣民，即日起可先至彰化縣各地衛生所或合作之醫療院所（名單可上衛生局官網查詢）進行一氧化碳檢測及轉檢評估後，符合資格與條件者，就可安排接受免費肺癌篩檢。

(中時 )