彰化縣衛生局攜手四大醫療體系　推出免費肺癌篩檢

彰化縣衛生局結合全縣四大醫療體系推動免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，總計有1600名額。（謝瓊雲攝）

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彰化醫院（左起）、彰基、秀傳、員榮等體系和洪宗鄰醫院，合計贊助1600個免費肺癌篩檢名額。（謝瓊雲攝）

彰化縣是中部縣市空汙治理成效最好的縣市，彰化縣長魏明谷1日宣布，將由衛生局結合全縣四大醫療體系，針對居住在和美、伸港、線西或大城鄉等肺癌高風險地區，提供1600個價值7500元的免費肺癌篩檢名額，守護縣民健康。

衛生局長葉彥伯、彰基副院長周志中、秀傳副院長楊基滐、員榮體系總院長張克士、衛福部立彰化醫院院長謝文淮及洪宗鄰醫院院長洪宗鄰都出席「彰化縣低劑量電腦斷層肺癌篩檢公益方案」起跑記者會，呼籲符合資格的縣民踴躍前往各衛生所登記報名。

魏明谷表示，縣府重視空汙與PM2.5對健康危害，兩年前即率全國之先購置 肺功能篩檢巡迴車，優先供和美鎮、線西鄉、伸港鄉、彰化市與大城鄉等地兒童及成人肺功能篩檢；由於肺癌檢驗費用每次高達7500元，這次特別感謝四大體系五家醫院支持響應公益方案，總計價值1200萬元。

衛生局長葉彥伯說，凡設籍本縣55歲至74歲縣民，即日起可先至彰化縣各地衛生所或合作之醫療院所（名單可上衛生局官網查詢）進行一氧化碳檢測及轉檢評估後，符合資格與條件者，就可安排接受免費肺癌篩檢。

(中時 )

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