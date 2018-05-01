里長挺姚被柯市府關切？阮昭雄批「白色力量變白色恐怖」

2018年05月01日 16:33 中時 郭建伸

表態參選台北市長的綠委姚文智日前舉辦「422大遊行」，公開號召綠營基層反柯，昨天更有50位民進黨籍里長現身挺姚。不過姚文智今在掃街前突然爆料，指參加過他活動的里長，最近紛紛接到區公所或里幹事的「來電關切」，認為柯市府根本是打算用行政干預選舉。姚文智競選團隊總幹事、台北市議員阮昭雄則批評，白色力量已經變成「白色恐怖」，呼籲柯市府相關人員應儘速說明。

姚文智競選團隊總幹事、台北市議員阮昭雄說，422大遊行後陸續接到里長的陳情，表示他們接到區公所跟里幹事調查，問他們有沒有參加姚文智舉辦的活動；甚至昨天在立法院挺姚文智，就有里長接到區公所民政課來電，「要他們不要參加這個活動」。

姚文智指出，柯文哲不要嘴巴上說「不要為難別人，叫幾個有幾個」，結果每天卻要民政局報告紀錄，「把民主言論、參與的自由當作什麼了？」姚也說，過去國民黨執政也就認了，但柯文哲號稱白色力量，居然把運作搞成這樣，令人相當痛心。

阮昭雄痛批，難道里長連參加活動的自由都沒有嗎，「過去的白色力量是不是已經變成白色恐怖？」呼籲台北市府相關人員應出面說明，否則對里長已形成寒蟬效應。

阮昭雄抨擊，台北市長柯文哲說「不要去為難人家」，但現在看起來就是柯市府在為難這些想自由表達意願的里長。阮昭雄會後受訪時則強調，昨天近60位里長站出來挺姚文智，全部都有接到市府區公所的關切電話。

(中時 )