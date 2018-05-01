談侯友宜 蘇貞昌：期待還是當年的侯友宜

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中時

新北市長參選人蘇貞昌與民進黨選對會今邀集新北市立委餐敘，被媒體問到，覺得現在的侯友宜還是當年您賞識的那個侯友宜嗎？蘇貞昌說，侯當年和他一起其實工作愉快，期待侯能夠還是當年那個侯友宜，不要因為選舉有改變。

媒體追問，會被蔡總統施政拖累嗎？蘇貞昌表示，他會努力讓大家看到，「我來選新北市長，讓新北市民能夠從過去我的紀錄、過去我的政績，看到未來的希望。」

談到侯友宜；蘇說，侯和周錫瑋選的時候有提到，「批評別人並不能成就自己，我就很欣賞」。但「現在他面對我，好像和他面對周錫瑋的風格、方法不太一樣，我希望他不要改變太大。」

媒體追問，那有談到比較具體的部署嗎？就整個競選團隊的人力？蘇說，立法委員是非常重要的，國會議員也都有選戰的經驗，也有自己的選區。區域及不分區立法委員都有影響力，都答應全力支持、大力幫忙，讓他能夠選戰更得到助力，希望能夠成績會更亮麗。

被問到，有立委擔任副主委，主委的部分？蘇貞昌表示，選戰現在開始，有選務經驗的人都知道，這是一面前進、一面整隊，前院長游錫堃做榮譽主任委員，那其他很多年輕朋友已經就位，而且甚至於進入各種選務工作；而過去他有很多得力幹部也都紛從各方來幫忙，非常謝謝大家從各種選戰來幫忙，因為這是一場非常大的選戰，需要各方面的人才，大家一起來。

(中時 )

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