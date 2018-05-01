億萬名導端盤經驗 拍出《享宴Hold不住》

電影遷至百年古堡拍攝，工作人員全部換上宮庭服裝。（海鵬提供）

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奧力佛那卡契打工賺經驗，拍成落漆婚宴。（海鵬提供）

曾以《逆轉人生》席捲全球的法國億萬名導奧力佛那卡契（Olivier Nakache）、艾力克多倫達諾（Éric Toledano），最近推出喜劇新片《享宴Hold不住》（Cest la vie!），靈感竟出自那卡契年輕時餐廳打工的所見所聞，片中一場落漆婚宴的趣事，在法國狂賣7億台幣票房，還橫掃凱撒獎最佳影片等10項大獎的提名，劇情峰迴路轉毫無冷場，逗得觀眾笑不可抑。

電影源自導演那卡契16年前打工的真實經歷，當年一文不名的他，為籌拍電影四處打工賺錢，有次在婚宴會場端盤當服務生，竟遇到落漆團隊、狀況百出，最後靠著大家齊心協力才總算完美落幕，讓他體會到團隊合作的重要性。那卡契如今已躍居國際名導，卻仍記得那場狀況百出、最後圓滿結束的婚宴，因此在《逆轉人生》闖出國際知名度後，決定將這段獨特的經歷搬上大銀幕。

工程師背景出身的導演那卡契，直呼擔任婚宴服務生，是他人生最狂的工作。原來做事有條不紊的他，在婚宴現場竟成怪咖，因為同事一個比一個落漆！現場摸魚、偷吃都算小Case，竟還有人跟新郎新娘眉來眼調情，險些差槍走火！最誇張的是，曾經還有新郎準備了一百多頁的演講稿，整整兩個小時才念完，形成「台上引經據典、台下昏昏欲睡」的有趣畫面。

這部榮登法國去年秋季票房冠軍的電影《享宴Hold不住》，劇情描述辦趴超過三十年的宴會顧問麥斯（尚皮爾巴克希 Jean-Pierre Bacri 飾），正準備退隱江湖之際，卻接到一場在17世紀古堡舉辦的婚宴，讓他蠢蠢欲動，決定出手接下挑戰、作為此生的告別作，不料旗下團隊竟全是天兵天將，讓他的金字招牌岌岌可危...。片中盛大婚宴雖然狀況百出，儘管「人生如辦趴，驚嚇又驚喜」，卻呈現了法國人最有趣的辦趴文化。電影將於5月18日在台上映。

(中時 )

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