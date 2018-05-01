女赴泰遊疑染登革熱 發病仍趴趴走

2018年05月01日 16:43 中時 柯宗緯

高市登革熱疫情升溫，防疫團隊進行社區水溝孳生源檢查。（柯宗緯翻攝）

高市衛生局今（1）日公布1名疑似登革熱境外移入個案，20多歲女子4月中旬曾赴泰國旅遊，返國出現發燒、肌肉痠痛等症狀，經登革熱快篩為陽性，須等5月7日二次採檢驗才能判定。但發病期間該女還趴趴造出沒學校、補習班，增添病毒傳播風險。

疾管處長潘炤穎指出，該個案居住三民區，4月6日至13日至泰國旅遊，回國10天後陸續發燒、頭痛及肌肉痠痛到院就醫，4月27日因手腳出現紅疹到醫院檢查，經抽血登革熱NS1快篩陽性通報疑似登革熱。

潘炤穎說明，該個案4月30日經中央認可實驗室通知IgG、IgM及PCR檢驗結果陰性，預計5月7日進行二採檢驗。經疫調發現該女病毒血症期間，已停留社區多日且發病仍前往學校、補習班等多處公共場所，將持續觀察接觸者狀況。

為嚴防境外移入病毒感染社區，衛生局長黃志中4月30日率領衛生局所防疫團隊執行「除斑2號」總動員，以個案居住地周邊400公尺範圍進行社區孳生源清除及逐戶衛教等防疫工作。

防疫人員同時擴大三民區本館、本元、本和、本武、鼎西、鼎金等6里執行積水地下室、陽性水溝、髒亂空屋空地等列管點複查環境巡檢、醫療院所宣導訪視工作。

當日總動員100人、檢查367戶、擴大疫調訪視1036人，清除13處積水孳生病媒蚊場域。黃志中肯定本館里里民防疫意識高，社區盆栽皆無底盤、里內某處大樓地下室截水溝長期積水處飼養大肚魚，善用生物防治法環境維護得宜。

(中時 )