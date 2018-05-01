瑪格羅比變身俏護士、鋼管女 爽玩變裝復刻鄔瑪舒曼

2018年05月01日 16:27 中時 潘鈺楨

瑪格羅比的黑髮造型，被公認像鄔瑪舒曼。（采昌提供）

瑪格羅比的純白護士服，配上鮮豔紅唇十分搶眼。（采昌提供）

瑪格羅比（Margot Robbie）以《自殺突擊隊》（Suicide Squad）中的「小丑女」一角紅遍全球，今年更以《老娘叫譚雅》（I, Tonya）問鼎奧斯卡最佳女主角獎。由她主演的最新作品《刺殺終點戰》（Terminal），將她的迷人特質發揮到極致，她在片中宛如「變色龍」狂換10套造型，從僅著內衣和吊帶襪的魅惑鋼管女郎、俏麗公主袖仕女裝、純白護士服、透膚蕾絲洋裝、華麗貂皮大衣，一套比一套更性感誘人，堪稱從影以來最美豔火辣的演出。

尤其她另一個黑色齊瀏海短髮，並拿著香菸的黑衣女子造型，更被影迷公認和鄔瑪舒曼（Uma Thurman）在《黑色追緝令》（Pulp Fiction）中的造型非常神似，意外在網路上引爆話題，讓不少影迷直呼：「這款髮型的女人都不好惹！」

電影是瑪格羅比繼《老娘叫譚雅》後，再度身兼製片的作品，她曾在受訪時表示：「我熱愛看這些男性角色以為自己主導一切，但其實是由女主角掌控背後一切局面。」為了打造這位復仇之女的百變樣貌，服裝設計師朱利安戴（Julian Day）也為瑪格量身打造多款嗆辣華服。不論是充滿50年代復古風格的血紅色蛇蠍美人風格外套，或是讓瑪格大呼「我超愛」的鋼管女郎奢華內衣加皮草外套，或是化身女服務生的俏麗公主袖仕女裝，再到神祕的純白護士服裝扮；只見瑪格的髮型時金時黑，唇彩也從媚惑艷紅到神密深黑，簡直讓本片就像是瑪格的時尚伸展台，讓她穿得火辣、演得過癮。

精湛演技加上獨特又美麗的氣質，讓27歲的瑪格羅比成為目前最受矚目的新生代女演員。性感又迷人的她，卻跌破眾人眼鏡，選擇在事業高峰當下，與交往3年的英國製作人湯姆艾克力（Tom Ackerley）低調成婚，更多次在訪問中和老公示愛：「在我心中，他是英國最帥的男人，也是唯一讓我想戀愛的男人。」掩不住的濃情密意，讓兩人成為好萊塢公認的銀色夫妻。而這對夫妻不只私下愛得濃烈，更為了想創造一個能讓年輕影像創作者盡情揮灑的平台，共組電影製作公司「Lucky Chap Entertainment」。

瑪格羅比在電影裡飾演嗆辣強悍的女性，成為新一代「女力代言人」，她曾在訪問中強調：「我拒絕當一個只會喊救命的花瓶！」劇情描述被絕症折磨的教師比爾（賽門佩吉飾演）試圖自我了斷，但始終想死卻死不成。某日，比爾在深夜的咖啡廳裡結識了美豔金髮女服務生安妮（瑪格羅比飾演）。兩人竟因為「如何成功自殺」這話題而打開話匣子，培養出一段詭異友誼。

而在城市的另一角落，兩位正在執行危險任務的殺手（麥斯艾朗、戴克斯特佛萊契飾演），為了獲得高額賞金在城市之間來回奔走，急切想要找到暗殺目標的線索…。然而夜班警衛（麥克邁爾斯飾演）的出現，竟意外牽起這兩組貌似毫無關聯的人物。隨著一樁又一樁的犯罪事件發生，也逐漸揭露出眾人的神秘過去，以及交織而成的愛恨情仇。最終，他們發現自己全被捲入一場錯綜複雜的犯罪大計。究竟他們能否找出事實真相？而事件背後的神秘主謀又是誰呢？電影5月4日在台上映。

(中時 )